"Появление Мадонны": Оля Полякова взбудоражила сеть эпатажным образом

Олю Полякову можно по праву назвать королевой эпатажа, ведь она регулярно поражает и восхищает своими откровенными и эффектными нарядами - как на сцене, так и в жизни. На днях "королева ночи" порадовала поклонников выступлением на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" - и конечно же, не обошлось без яркого сценического наряда. Снимками с концерта артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Оля вышла на сцену в пикантном красном кожаном боди с кружевом и объемными плечами-фонариками. Сексапильный костюм певица дополнила золотой накидкой, красными туфлями на шпильке, колготками в сеточку и золотой короной. На руках у звезды красовались белые манжеты, а на шее - массивное украшение.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Полякова исполнила песню "Мадонна", поэтому в подписи к публикации сравнила себя с ней.

"Вчерашний Вечер премьер с @kosadcha был особенно сладок и горяч. Как вам появление Мадонны?" - написала артистка.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Она также показала еще один свой концертный наряд, в котором блистала в тот вечер - латексное красное мини-платье на бретельках, которое подчеркнуло ее стройные длинные ноги.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики тут же засыпали любимую певицу восторженными комментариями. Нашлись и такие, кто сравнил ее в этом образе с Ириной Аллегровой, а также с Леди Гагой.

"Невероятное выступление!!! Королева Сцены и Богиня Шоу Бизнеса!!!"

"Шикарная женщина! Невероятно мотивирует своим примерном и вдохновляет"

"Ты просто сделала этот вечер!!! Крутейшее шоу! Я уже покупаю билет на твой концерт 26 октября!!!"

"Самая шикарная"

"Красотка! Как всегда на высоте"

"Вы не королева ночи, вы королева ВСЕЛЕННОЙ!"

"Боже ж мой, ну какие же ножки, Оля, просто нет слов, шикарная"

"Ноги просто агонь"

"Ооо, это была нереальная роскошь!! глаз не оторвать от красоты!""

#Шальнаяімератриця"

"Леди ГаГа нервно курит в сторонке"

Напомним, ранее Оля Полякова поразила "голым" фото в подъезде. Королева ночи опубликовала провокационное фото, на котором позирует в вечернем платье ярко розового оттенка с очень высоким разрезом.

Кстати, Оля Полякова похвасталась новой наградой. Певица во второй раз была признана "Жінкою України 2019" по результатам голосования журнала "Единственная".