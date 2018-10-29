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Появились подробности загадочной смерти солиста группы "Нэнси"

Lite » Звезды 29.10.2018 - 14:25
Фото: Сергей Бондаренко (коллаж РБК-Украина)
Фото: Сергей Бондаренко (коллаж РБК-Украина)

Друг Сергея Бондаренко винит в гибели певца врачей

В октябре из жизни ушел 31-летний вокалист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко. Официальная причина смерти до сих пор не была объявлена. Друг артиста, гитарист группы "Мираж" Алексей Горбашов уверен, что в его смерти виноваты врачи, передает "СтарХит".

По его словам, музыкант был здоров. Однако незадолго до трагедии ему сделали операцию. Хирурги вырезали шишку на спине артиста. 

"Умирать Сережа не собирался. Да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, но не настолько, чтоб умирать в 31 год. Толик и Лена (родители певца, - прим. ред.) сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то шишка вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября он умер", - рассказал Горбашов.

Стоит отметить, сейчас возможную вину медиков доказать очень проблематично. Родственники Сергея, шокированные его смертью, не стали проводить какие-либо экспертизы.

Напомним, что о смерти певца сообщил его отец, основатель коллектива Анатолий Бондаренко. Сергей рос и воспитывался в атмосфере группы "Нэнси" и в 2007 году стал полноправным ее участником. Музыканты прославились благодаря хиту "Дым сигарет с ментолом".

Как сообщалось ранее, в 2016 году сотрудники Федеральной миграционной службы РФ не впустили в Россию Сергея Бондаренко. Украинец с 1996 года проживал в Москве.

По словам очевидцев, группа  "Нэнси" "начинала по кабакам". В начале 90-х Бондаренко приписал авторство популярной на западе страны свадебной песни "Плаття твоє із ситцю" себе и "вечно отбивался от других "авторов" вопросом: а где доказательства, что это ваше?" - речь идет о песне "Дым сигарет с ментолом".

Видео: РБК-Украина

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