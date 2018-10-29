З'явилися подробиці загадкової смерті соліста групи "Ненсі"

Фото: Сергій Бондаренко (колаж РБК-Україна)

Друг Сергія Бондаренко звинувачує у загибелі співака лікарів

У жовтні з життя пішов 31-річний вокаліст групи "Ненсі" Сергій Бондаренко. Офіційна причина смерті досі не була оголошена. Друг артиста, гітарист групи "Міраж" Олексій Горбашов впевнений, що в його смерті винні лікарі, передає "СтарХит".

За його словами, музикант був здоровий. Однак незадовго до трагедії йому зробили операцію. Хірурги вирізали шишку на спині артиста.

"Вмирати Сергій не збирався. Так, у нього були якісь проблеми зі здоров'ям, але не настільки, щоб вмирати в 31 рік. Толік і Лена (батьки співака, - прим. ред.) самі не зрозуміли, що з ним сталося. За їх словами, у нього якась шишка вилізла на спині. У лікарні її вирізали. Але, погодьтеся, від цього люди не вмирають. Судячи з усього, в організмі розвинулась якась інфекція. Після операції Сергійкові стало тільки гірше. Його відвезли в реанімацію. Підключили до апарату штучного дихання, а через два дні, 18 жовтня він помер", - розповів Горбашов.

Варто відзначити, зараз можливу провину медиків довести дуже проблематично. Родичі Сергія, шоковані його смертю, не стали проводити які-небудь експертизи.

Нагадаємо, що про смерть співака повідомив його батько, засновник колективу Анатолій Бондаренко. Сергій ріс і виховувався в атмосфері групи "Ненсі" і в 2007 році став її повноправним учасником. Музиканти прославилися завдяки хіту "Дим сигарет з ментолом".

Як повідомлялося раніше, в 2016 році співробітники Федеральної міграційної служби РФ не впустили у Росії Сергія Бондаренка. Українець з 1996 року проживав в Москві.

За словами очевидців, група "Ненсі" "починала по кабаках". На початку 90-х Бондаренко приписав авторство популярною на заході країни весільної пісні "Плаття твоє із ситцю" собі "вічно відбивався від інших "авторів" питанням: а де докази, що це ваше?" - йдеться про пісню "Дим сигарет з ментолом".

Відео: РБК-Україна