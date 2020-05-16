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Мне повезло: стильная Маша Ефросинина в брючном костюме разрушила стереотипы

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.05.2020 - 16:34
Мне повезло: стильная Маша Ефросинина в брючном костюме разрушила стереотипы
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая восхитила эффектным фотосетом в поле

Маша Ефросинина умеет жить в моменте, наслаждаться каждым днем и искать в нем что-то позитивное и вдохновляющее, своими философскими рассуждениями о ценностях она подбадривает и мотивирует, заставляет задуматься и посмотреть на вещи под другим углом. А еще ведущая – обладательница безупречного вкуса. Так, теледива решила поделиться результатами элегантной фотосессии прямо посреди зеленого поля. Кадры вышли очень эффектные и сочные.

Знаменитость выбрала элегантный и сдержанный брючный костюм благородного серого оттенка с удлиненным жакетом с накладными крупными караманами на груди и поясом в районе талии, а также широкими брюками со стрелками посредине. Она собрала волосы в хвост и надела солнечные очки в трендовой оправе.

Маша рассказала, что, согласно распространенной фразе, родившиеся в мае будут всю жизнь "маяться", но Маша – яркое подтверждение обратного. Она обожает месяц, в котором появилась на свет родилась и умеет ценить жизнь во всех ее проявлениях.

Мне повезло: стильная Маша Ефросинина в брючном костюме разрушила стереотипы

Мне повезло: стильная Маша Ефросинина в брючном костюме разрушила стереотипы

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мне повезло - меня назвали охрененно крутым именем и родили в самом обожаемом мною месяце! Моя бабушка Маша говорила, что май - это "маятся" всю жизнь. А я всю жизнь с приходом мая начинаю оживать - все вокруг наполняется энергией̆, набухает, становится сочным и свежим... А маялись мы все до карантина, оказывается... Сейчас же жизнь в моменте стала как никогда ценой", - написала Маша.

Поклонники оценили стиль ведущей, а многие заявили, что также являются "майскими".

  • Маша як завжди – найкраща
  • Очень красиво!
  • Не знаю, кто маялся, ты, по- моему, постоянно созидаешь, фонтанируешь идеями! Сочное фото!
  • Яка елегантність серед поля!
  • Очень красивый костюм
  • Красота
  • Какие красивые фото! Правда всё сочное и свежее! Мария красотка!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефросинина поделилась тренировкой для железного пресса и упругих ягодиц.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Маша Ефросинина
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