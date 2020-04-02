Поцелуй под солнцем: стильная Маша Полякова восхитила ярким фотосетом на природе

Маша Полякова вместе со звездной мамой Олей Поляковой, отцом Вадимом и младшей сестрой Алисой уехала на время каратина на дачу. На огромной териритории девочка устраивает конные прогулки. Так, во время одной из них она упала и серьезно травмировалась, а произошло это на глазах у певицы, которая очень испугалась за дочь. Оля призналась, что ее девочки неожиданно успели заскучать по школе, пока занимаются дистанционно. Но, безусловно, в карантине на даче есть свои плюсы. Маша может беспрепятственно гулять на свежем воздухе и делать солнечные фотосеты. Тем более погода для этого самая подходящая!

Дочь звезды показала серию ярких снимков, на котрых позирует в объемной куртке со стильным принтом. Она распустила волосы и убрала их за уши. На одном из кадров Маша, прикрыв глаза, посылает в камеру воздушный поцелуй.

"Выходите ли вы на улицу хоть и сейчас карантин? Ведь там прекрасная погода", - написала Маша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики девочки решили одарить ее комплиментами, а вот их ответы кардинально отличались: кто-то признался, что живет в частном доме и имеет возможность свободно гулять, другие же заявили, что в период карантина не выходят на улицу.

Самая красивая

Хороша

Красотка

Похудела что ли?

Красуня

Хороше дитя хороших батьків! Будь розумничкою завжди

Очень красивая

Какая красивая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Полякова показала фотосет в ярких цветах и заговорила о возможности отношений на расстоянии.