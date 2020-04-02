Поцелуй под солнцем: стильная Маша Полякова восхитила ярким фотосетом на природе

Девушка устроила дачную фотосессию
Маша Полякова вместе со звездной мамой Олей Поляковой, отцом Вадимом и младшей сестрой Алисой уехала на время каратина на дачу. На огромной териритории девочка устраивает конные прогулки. Так, во время одной из них она упала и серьезно травмировалась, а произошло это на глазах у певицы, которая очень испугалась за дочь. Оля призналась, что ее девочки неожиданно успели заскучать по школе, пока занимаются дистанционно. Но, безусловно, в карантине на даче есть свои плюсы. Маша может беспрепятственно гулять на свежем воздухе и делать солнечные фотосеты. Тем более погода для этого самая подходящая!
Дочь звезды показала серию ярких снимков, на котрых позирует в объемной куртке со стильным принтом. Она распустила волосы и убрала их за уши. На одном из кадров Маша, прикрыв глаза, посылает в камеру воздушный поцелуй.
"Выходите ли вы на улицу хоть и сейчас карантин? Ведь там прекрасная погода", - написала Маша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Подписчики девочки решили одарить ее комплиментами, а вот их ответы кардинально отличались: кто-то признался, что живет в частном доме и имеет возможность свободно гулять, другие же заявили, что в период карантина не выходят на улицу.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Маша Полякова показала фотосет в ярких цветах и заговорила о возможности отношений на расстоянии.