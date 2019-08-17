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Поцелованная солнцем: Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаром

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.08.2019 - 20:23
Поцелованная солнцем: Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаром
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Вика из НеАнгелов продемонстрировала фанатам ослепительный загар

Вика из НеАнгелов продолжает очаровывать поклонников своей красотой и шикарными фото, где она демонстрирует прекрасную фигуру. На этот раз солистка НеАнгелов похвасталась шикарным загаром и показала тело в ярком красно-черном купальнике. Снимок Виктория Смеюха опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Лента окончательно окрасилась в бронзово-летние оттенки! Считаю, что нам всем нравится ходить с эффектом поцелованной солнцем кожи. А этот изумительный запах кремов и масел, который смешивается с запахом моря и составляет в таком сочетании самый желанный аромат лета. А вы любите себя загорелой", - поинтересовалась у подписчиков Виктория.

Поцелованная солнцем: Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаромФото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

В комментариях подписчики Виктории сделали ей множество комплиментов, а также отметили ее подтянутый животик.

  • Конечно люблю. Сразу другой человек.
  • Невероятное сочетание такой талии и таких чудесных ножек! Просто восхищаюсь.
  • Очень, очень красивая,обворожительная, милая, стильная, сексуальная!
  • Виктория, у Вас животик-мечта!!!) Поделитесь видео тренировок, которые помагают Вам держать его в форме.
  • Мы любим тех загорелых особей, которые любят быть загорелой.

Поцелованная солнцем: Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаром

Поцелованная солнцем: Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаром

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Читайте также, как Вика Смеюха продолжает очаровывать поклонников яркими нарядами. При этом в одном из последних стильных образов солистку поп-группы НеАнгелы даже “перепутали” с невестой.

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов показала, как носить трендовый принт polka-dot. Вика сделала серию ярких фото в Одессе.

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