Поступал как настоящий мужчина: новая избранница Эдгара Каминского рассказала об их романе

Новая возлюбленная Эдгара Каминского, экс-мужа Славы из НеАнгелов, больше не скрывает их связь. О романе и отношения с бывшей женой своего возлюбленного, Ольга Богатая, арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, рассказала программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

В прошлом году вся страна обсуждала развод солистки группы «НеАнгелы» Славы Каминской с ее супругом. Сегодня Ольга Богатая, арт-директор Жана Грицфельдта, не скрывает отношений с известным пластическим хирургом.

Ольга призналась, что первый шаг в отношениях сделал Эдгар Каминский.

«В моем случае Эдгар поступал всегда как достойный, настоящий мужчина. Он завоевывал меня, пытался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день», - призналась Ольга каналу «Украина».

Ольга Богатая

На сегодняшний день пара готова рассказать о том, как изменилась их жизнь. Ольга уже успела познакомиться с детьми Эдгара: сыном и дочерью пластического хирурга от первого брака, Леоном и Лаурой. У Ольги тоже есть сын.

«У нас трое детей, представляете? Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья - это самое главное», - рассказала «Зірковому шляху» Богатая.

Слава и Эдгар Каминские (Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Многие переживает в этой ситуации за Славу – бывшую супругу Эдгара Каминского. Но певица в хороших отношениях с Ольгой.

«Все прекрасно. Это же мама детей и бывшая супруга, поэтому это большое уважение у меня ко всей семье», - ответила на вопрос о бывшей супруге любимого мужчины Ольга.

Напомним, ранее Слава и Вика из НеАнгелов признались, готова ли каждая из них к сольной карьере.