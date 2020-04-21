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В постели без макияжа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила сеть красотой и молодостью (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.04.2020 - 20:29
В постели без макияжа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила сеть красотой и молодостью (видео)
Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса покорила сеть

Кэтрин Зета-Джонс – одна из самых красивых женщин планеты – в свои 50 лет все так же прекрасна. Об этом говорят и многочисленные посты в сети популярной актрисы. Несколько часов назад она поделилась новым забавным роликом, который в очередной раз показал, как отлично выглядит Кэтрин. Так, она опубликовала ролик, главные персонажи которого – она сама, а также ее пес. Звезда лежит в кровати, а домашний любимец слизывает с ее лица масло. «Когда твое масло для лица действительно хорошее! А между тем, я просто хотела посмотреть телевизор. Как говорит Наполеон: «Не сегодня, Жозефина», – сопроводила звезда короткое видео забавной подписью.

Кэтрин покорила сеть красотой и молодостью (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Но, разумеется, столь милый пост привлек поклонников еще и тем, что в видео Кэтрин предстала абсолютно без макияжа. При этом кожа выглядит гладкой, упругой и свежей. Зета-Джонс заливисто смеется и, кажется, просто сияет красотой и радостью. С трудом верится, что в сентябре этого года актрисе исполнится 51 год.

К слову, на днях в семье Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа состоялся грандиозный праздник. Их единственной дочери Кэрис исполнилось 17 лет. В честь такого события актриса опубликовала целый мини-фильм о девушке, который состоит из нарезки разнообразных кадров. Здесь есть съемки с отдыха, профессиональные снимки (девочка снималась для рекламы Fendi и для глянца), а также мгновения из обычной жизни.

В постели без макияжа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила сеть красотой и молодостью (видео)Майкл Дуглас и Кэрис (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

«Кэрис!!! Сегодня 17. Какую радость эти годы принесли мне. Ты никогда не перестаешь меня удивлять, и моя любовь к тебе безгранична», – написала счастливая мама. Отец в свою очередь добавил коллаж, на котором они с Кэрис позируют вместе. На снимках от самых ранних детских фото до взрослых отец и дочь выглядят невероятно счастливыми. «Поздравляю с 17-м Днем рождения! Ты меня вдохновляешь. Я так горжусь тобой и так сильно тебя люблю! Папа», – написал 75-летний голливудский актер.

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