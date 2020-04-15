Что посмотреть на карантине: топ-5 захватывающих фильмов от Маши Ефросининой

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая совмещает просмотр кино с беговой дорожкой

Маша Ефросинина проводит карантин на даче с мужем Тимуром Хромаевым и детьми – дочкой Наной и сыном Александром. Ведущая наслаждается свежим воздухом и всевозможными вкусняшками, стараясь при этом не выпадать из рабочего ритма, который теперь перешел в онлайн режим. Впрочем, случаются и негативные моменты - знаменитости пришлось самой избавляться от маникюра, сделанного с помощью гель-лака, так как ногти сильно отросли и мешали повседневным делам. Маша даже показала процесс на видео, при этом не смогла сдержать слез.

А в новой публикации Ефросинина решила поделиться списком фильмов, которые помогут развлечься на самоизоляции, о чем подписчики давно ее просили. Она сопроводила свою "пятерочку" милым домашним фото, на котором она сидит на кровати в розовой пижаме.

При этом Маша отметила, что зачастую совмещает просмотр кино с беговой дорожкой - надо же отрабатывать "карантинные" кулинарные изыски!

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"#мояПятёрочка про кино. Мой вчерашний опрос в сториз показал 98% желающих узнать ещё и мою подборку кино! Правда, если суммировать все списки фильмов, что сейчас советуют в сети, хватит ещё на год карантина ( не дай Бог!). Но, тем не менее. Сегодня ловите список фильмов, которые я пересмотрела, занимаясь кардио на дорожке - они настолько захватывают, что мой километраж увеличился:

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- Убежище (2010) - триллер с офигенной Джулианной Мур и очень неожиданной концовкой.

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- Джентельмены (2020) - Гая Ричи обожаю. И даже Мэтью Макконехи не бесил:)

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-Форд против Феррари (2019) - с винишком под мышкой у мужа - то, что надо!

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- Женщины на грани нервного срыва (1988 год) - старик Алмодовар ( мой самый любимый режиссер) про женщин все понял давно! Но как это бесподобно

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- Скандал (2020) - Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби и реальная история свержения директора телеканала FOX за сексуальные домогательства сотрудниц! Ода небольшой победе женщин над тотальным сексизмом!



Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Смотрите на здоровье и советуйте ваши находки. С этими подъеданиями дома, чувствую, тарахтеть мне ещё на дорожке и тарахтеть", - поделилась теледива.

Подписчики поблагодарили ведущую и оставили немало своих интересных вариантов в комментариях.

Напомним, ранее расслабленная Маша Ефросинина показала дачный "тотал антифэшн" на карантине - ведущая запечатлела процесс приготовления шашлыков на природе.