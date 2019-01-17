"Пошла жара": Настя Каменских "засветилась" с продюсером из Лос-Анджелеса

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Каникулы закончились, поэтому украинская знаменитость с головой окунулась в работу и уже успела побывать на американских каналах

Настя Каменских, популярная украинская певица, которая еще недавно делилась "жаркими" снимками в соблазнительных купальниках на мексиканском побережье, объявила на своей странице о том, что уже вернулась с отдыха и приступила к своим звездным обязанностям.

Так, за короткий срок она уже успела побывать в Лос-Анджелесе в студии канала EstrellaTV, где исполнила в платье вишневого оттенка, которое выгодно подчеркнуло загар певицы, свою песню, и на канале ThezooTV, на котором ответила на вопросы продюсера Bruno Seros-Ulloa из Лос-Анджелеса.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских и Bruno Seros-Ulloa (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских и Bruno Seros-Ulloa (instagram.com/kamenskux)

Кадрами о бурной деятельности Настя поделилась в своем Instagram, написав под одним из снимков, что теперь будет публиковать много подобных фото.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Ну все! Пошла жара! Будет много фото... готовьтесь", - написала она фото.

А в своих Instagram-stories Каменских показала интригующие короткие видео из звукозаписывающей студии, в которых намекнула, что готовит что-то новенькое для своих поклонников.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Ранее мы писали, что Настя Каменских приехала в Лос-Анджелес не одна, а со своим продюсером Потапом. Кадры их совместного завтрака звезда показала в своем аккаунте.

Напомним, что во время отпуска в Мексике Настя Каменских радовала поклонников многочисленными фото в купальниках, и совсем не стеснялась показывать "попу как у Ким".

Потап также демонстрировал в сети снимки, сделанные на отдыхе. Поклонники отметили, что на некоторых кадрах видно, что артист поправился и успел отъесть животик.

Факты о Насте Каменских (видео: РБК-Украина)