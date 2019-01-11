Украинка стала участницей популярного шоу America’s Got Talent: The Champions

Фото: Ксения Симонова (facebook.com/kseniya.simonova.9)

Ксения Симонова победила в первом сезоне проекта Україна має талант

Украинка Ксения Симонова, победительница первого сезона проекта Україна має талант, примет участие в престижном шоу талантов в США - America’s Got Talent: The Champions. В этом проекте победители сезонов из разных стран будут бороться за звание самого талантливого человека мира.

Ксения стала участницей по приглашению продюсеров шоу. Выступление украинки состоится 4 февраля в пятом эфире.

"Я выступаю в пятом эфире шоу. 50 участников – это победители или финалисты "got talent" мира. В каждом эфире выбирают двух лучших. Одного – с помощью так называемого "golden buzzer". Это кнопка, которую нажимают либо судьи, либо ведущий. Такая возможность есть один раз на весь эфир. Второй финалист выбирается зрителями из 50 штатов методом закрытого голосования. В пяти полуфиналах таким образом сформируются 10 финалистов. Попасть в финал очень здорово, и я себе поставила эту цель", – рассказала Ксения Симонова.

Фото: Ксения Симонова (facebook.com/kseniya.simonova.9)

В пятом эфире проекта, который состоится в понедельник, 4 февраля, художница будет удивлять песочной анимацией. Украинка уже успела получить признание таланта далеко за пределами страны. Она неоднократно выступала перед коронованными особами и президентами.

Фото: Ксения Симонова (пресс-служба СТБ)

Ксения также отметила, что у нее сложились дружеские отношения с участниками и командой проекта.

"С судьями уже познакомились, все очень неформально и дружелюбно. America’s Got Talent: The Champions – чудесный опыт работы с профессионалами высочайшего класса, камераменами из Голливуда. Получаю удовольствие. Скоро увидимся в эфире!" – поделилась Симонова.

Фото: Ксения Симонова (facebook.com/kseniya.simonova.9)

На своей странице в Facebook девушка делится фотографиями с репетиций и рассказывает о подготовке в шоу.

"Подготовка к выступлению на AGT The Champions 2019 занимает почти все время, но немного свободного остается. В свободное время я рисую на природе, у океана рядом с Малибу бич, делаю акварельные и графические этюды, а на съемочной площадке - наброски и портреты участников и сотрудников проекта", - поведала украинка.

Фото: Ксения Симонова (facebook.com/kseniya.simonova.9)

Она также выразила свои эмоции после первого эфира шоу.

"Вот это борьба! Это самое нереальное шоу из всех битв талантов! Первый эфир дал шоу первую пару финалистов - американский комик Preacher Lawson и финалистка Britain’s Got Talent Сьюзан Бойл!!!! Круто быть в финале. В десятке лучших в мире!" - написала Симонова.

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