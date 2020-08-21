Пошла на примирение: Анджелина Джоли тайно пригласила к себе маму Брэда Питта и его родных

Анджелина Джоли с детьми (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Неожиданный поворот!

Анджелина Джоли – личность весьма скрытная и предпочитает не пускать никого на свою территорию. А потому ее поступки часто транслируются мировыми СМИ весьма противоречиво. Не так давно некий инсайдер рассказал изданию The Mirror, что актриса на дух не переносит родителей бывшего мужа Брэда Питта и всеми силами защищает детей об общения с ними.

Общественность особенно возмутил тот факт, что Джоли запретила детям отправиться на торжество по случаю 80-летнего юбилея мамы экс-супруга – Джейн Питт. И вот – новый поворот. По сообщениям западных изданий, 14 августа Анджелина все же устроила встречу бабушке и ее любимым внукам, причем обед она организовала прямо у себя дома.

Экс-супруги все еще не договорились (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

По слухам, на встречу она пригласила не только маму Брэда Питта, но его двоюродных братьев и племянницу. «Анджелина дорожит отношениями с семьей Брэда и никогда не отказывалась погостить у них», – так утверждает новый проверенный источник. Также в сети появилась информация о том, что незадолго до развода Джоли написала Джейн Питт письмо, в котором сообщила, что ее «двери ее дома всегда будут открыты для нее». Подтверждением тому стали и сториз племянницы Брэда Питта, которые она постила в прошлые выходные из дома Джоли.

Анджелина Джоли не так строга (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Также появились свидетели, которые опровергают информацию о том, что дети Анджелины Джоли и Брэда Питта н ви дела бабушку и дедушку целых 4 года. Якобы тайная встреча, устроенная на днях популярной актрисой – далеко не первая. Периодически исполнительница роли Малефисенты приглашает родителей экс-супруга в свой особняк в Лос-Фелисе, чтобы те могли вволю пообщаться с внуками.