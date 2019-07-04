"Порвала одно платье": подружка невесты рассказала, как прошла свадьба Тодоренко и Топалова (видео)

Астровская и Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Астровская записала короткое видео-обращение

Свадьба Тодоренко и Топалова, похоже, будет еще очень долго обсуждаться в сети. Появляется все больше и больше подробностей прошедшего 3 июля в Сорренто (Италия) торжества. Так, одна из подружек невесты и в принципе очень близкая подруга Регины, телеведущая Алина Асровская опубликовала короткое видео, в котором поделилась эмоциями от прошедшей свадьбы. И эмоции эти более чем восторженные.

Так, Астровская отметила, что свадьба удалась на славу! Она сидит в машине, а рядом еще несколько гостей мероприятия, которые соглашаются с Алиной, мол, "свадьба удалась дай боже".

"Я порвала одно платье. Душу, два баяна в танце…. Это было – юху", - говорит запыхавшаяся ведущая "Орла и Решки". Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Кстати, напомним, что в сети также появилось еще одно фото с предсвадебной фотосессии Регины Тодоренко. И если ранее на снимках Регина позировала одна, то на этот раз видим всех троих ее подружек. Девушки сфотографировались в купальниках. При этом на Регине – белый закрытый купальник. А вот подружки невесты позируют в бикини оливкового оттенка.

На фото видим уже знакомую Алину Астровскую, а также - модель Аня Ковляшенко и хореограф Елена Чирва.

Регина Тодоренко и ее подружки невесты (фото: twitter.com/glam_wish)

Но самое главное - в сети уже появились первые фото со свадьбы Регины и Влада! Счастливая пара позирует на балконе виллы, где проходила их свадьба. На фоне - роскошный зеленый пейзаж. Однако в центре внимания конечно же платье невесты. Регина позирует в невесомом белом платье, декорированном вуалью, а также пикантной зоной декольте.