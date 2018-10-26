Популярная украинская певица вышла замуж и призналась, что у нее "свадьбофобия"

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Владимир Борисенко и Люба Юнак, известная как Лавика, стали мужем и женой

Популярные украинские артисты - певица Лавика и участник группы BRO Borisenko Brothers Владимир Борисенко - узаконили свои отношения.

Интересно, что Люба (настоящее имя Лавики - Ред.) не хотела свадьбу.

"Я еще тот "подарок судьбы" для романтика. Дело в том, что у меня свадьбофобия. Главной героиней торжества я себя категорически не вижу. Разве что "сбежавшей невестой". И так было всегда", - призналась певица в интервью журналу Viva!.

Лавика и Вова Борисенко (фото: instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Сам Вова признался, что предложение он делал под гигантским дубом в три обхвата. Под этим дубом, говорит певец, их с Любой "давнее место силы".

"Уже с первым поцелуем мне стало понятно, что Любушка - та самая единственная, которую встречаешь раз и на всю жизнь", - сказал он.

Лавика и Вова Борисенко поженились (фото: viva.ua / Елена Гроза)

Напомним, известная украинская певица Ирэна Карпа, которая уже давно живет в Париже, не так давно вышла замуж в третий раз. Но медового месяца у молодых пока не было, по словам Ирэны - пока не до него.

Ранее LITE писал, что в Киеве на премьере комедии "Скажене Весілля" поженили пару.

Видео: РБК-Украина