ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Популярная украинская певица вышла замуж и призналась, что у нее "свадьбофобия"

Lite » Звезды 26.10.2018 - 22:54
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Владимир Борисенко и Люба Юнак, известная как Лавика, стали мужем и женой

Популярные украинские артисты - певица Лавика и участник группы BRO Borisenko Brothers Владимир Борисенко - узаконили свои отношения.

Интересно, что Люба (настоящее имя Лавики - Ред.) не хотела свадьбу.

"Я еще тот "подарок судьбы" для романтика. Дело в том, что у меня свадьбофобия. Главной героиней торжества я себя категорически не вижу. Разве что "сбежавшей невестой". И так было всегда", - призналась певица в интервью журналу Viva!.

Популярная украинская певица вышла замуж и призналась, что у нее &quot;свадьбофобия&quot;

Лавика и Вова Борисенко (фото: instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Сам Вова признался, что предложение он делал под гигантским дубом в три обхвата. Под этим дубом, говорит певец, их с Любой "давнее место силы".

"Уже с первым поцелуем мне стало понятно, что Любушка - та самая единственная, которую встречаешь раз и на всю жизнь", - сказал он.

 

Лавика и Вова Борисенко поженились (фото: viva.ua / Елена Гроза)

Напомним, известная украинская певица Ирэна Карпа, которая уже давно живет в Париже, не так давно вышла замуж в третий раз. Но медового месяца у молодых пока не было, по словам Ирэны - пока не до него.

Ранее LITE писал, что в Киеве на премьере комедии "Скажене Весілля" поженили пару.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины звездазамужество
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь