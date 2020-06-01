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Популярная украинская певица и телеведущая оценила материальный ущерб от коронавируса

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.06.2020 - 16:26
Популярная украинская певица и телеведущая оценила материальный ущерб от коронавируса
LiLu (фото: facebook.com/lilu.com.ua)

LiLu рассказала нам, как на нее повлиял карантин

Известная украинская певица и телеведущая LiLu пожаловалась на то, что карантин из-за коронавируса "обломал" ей много планов. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

"Сложно оценить материальный ущерб, так как за два с половиной месяца карантина не работал ни один из моих проектов, и не приносил мне финансовой отдачи. Ущерб, конечно же, колоссальный, если говорить о финансовой стороне", - говорит LiLu.

Но артистка находит и некоторые плюсы в этой непростой ситуации, в которой оказалась не только Украина, но и весь мир.

"Если оценивать свое время, то период, который мне подарил карантин на то, чтобы проанализировать многие сферы своей жизни, чтобы закончить обучение в нескольких направлениях… я бы вряд ли нашла это время в своем привычном ритме жизни. Свое время я оцениваю дорого, можно считать, что это равная чаша весов. Если в ближайшем будущем начнется деятельность моих проектов, то будем считать, что все это было не зря!" - говорит певица.

Популярная украинская певица и телеведущая оценила материальный ущерб от коронавируса

LiLu рассказала о жизни и деятельности на карантине (фото: instagram.com)

"Если будет развиваться картина не столь позитивно в плане концертов, мероприятий, продаж купальников, которые я выпускаю уже пять лет, и развития других моих проектов, тогда, конечно, ущерб колоссальный, и мне понадобится много времени, чтобы вырулить из этого экономического пике для моих проектов", - добавила LiLu.

Ранее звездный участник студии "Квартал 95" рассекретил свой гонорар и рассказал, сколько потерял денег из-за карантина.

Также мы писали о том, сколько денег из-за карантина потеряли украинские певцы и шоу-бизнес в целом.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины певецLiLu
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