Популярна українська співачка і телеведуча оцінила збитки від коронавіруса

LiLu (фото: facebook.com/lilu.com.ua)

LiLu розповіла нам, як на неї вплинув карантин

Відома українська співачка і телеведуча LiLu поскаржилася на те, що карантин через коронавірус "обламав" їй багато планів. Про це артистка розповіла в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

"Складно оцінити матеріальний збиток, бо за два з половиною місяці карантину не працював ні один з моїх проєктів, та не приносив мені фінансової віддачі. Шкода, звичайно, колосальна, якщо говорити про фінансову сторону", - говорить LiLu.

Але артистка знаходить і деякі плюси в цій непростій ситуації, в якій опинилася не тільки Україна, але й весь світ.

"Якщо оцінювати свій час, період, який мені подарував карантин на те, щоб проаналізувати багато сфер свого життя, щоб закінчити навчання в декількох напрямках... я б навряд чи знайшла цей час у своєму звичному ритмі життя. Свій час я оцінюю дорого, можна вважати, що це рівна чаша на вагах. Якщо в найближчому майбутньому почнеться діяльність моїх проєктів, то будемо вважати, що все це було не даремно!" - каже співачка.

LiLu розповіла про життя та діяльність на карантині (фото: instagram.com)

"Якщо буде розвиватися картина не настільки позитивно в плані концертів, заходів, продажу купальників, що я випускаю вже п'ять років, і розвитку інших моїх проєктів, тоді, звичайно, збиток колосальний, і мені знадобиться багато часу, щоб вирулити з цього економічного піке для моїх проєктів", - додала LiLu.

Раніше зоряний учасник студії "Квартал 95" розсекретив свій гонорар і розповів, скільки втратив грошей через карантин.

Також ми писали про те, скільки грошей через карантин втратили українські співаки й шоу-бізнес в цілому.

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Автор: Светлана Мащенко