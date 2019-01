Популярная украинская группа объявила о своем распаде

Фото: The Erised (instagram.com/the_erised)

Ребята были финалистами Национального отбора на Евровидение 2018

Молодая, но успевшая стать довольно популярной украинская группа The Erised, которая была финалистом Национального отбора на Евровидение 2018, объявила о распаде. Печальной для поклонников коллектива новостью они поделились на своей странице в социальной сети Facebook.

Что стало причиной такого решения, артисты не объяснили, только поблагодарили фанов за поддержку.

"история The Erised подошла к концу...

спасибо всем, кто был с нами!

this is the end of the story..." - гласит надпись.

Скриншот поста: The Erised (facebook.com/theerised)

Фаны коллектива остались шокированы подобным известием, однако пожелали им удачи в дальнейшей жизни и творчестве.

"Хороший яркий проект! Удачи всем и найти себя в новых творческих поисках!", "Жаль, вы были одни из лучших в Украине...", "Очень жаль, очень интересный музыкальный проект", "Дуже шкода((((", "Та ну, зачем?", "Печаль, то есть по сути тот конфликт (который кратковременно вскипел у вас) и ознаменовал конец...", "Почему? зачем? ведь крутая же группа! у меня постоянно в плейлисте играют ваши песни!!!" - пишут фолловеры в комментариях к посту.

Скриншот комментариев: The Erised (facebook.com/theerised)

Напомним, что The Erised поют на английском языке и в 2015 году выпустили свой дебютный ЕР на британском лейбле. Группа получила весьма хорошие отзывы от критиков, что позволило им стать узнаваемыми за границей - в тот период они были более известны на западе, чем в Украине.

Фото: The Erised (facebook.com/theerised)

В родной стране они стали набирать популярность после участия в Нацотборе на Евровидение 2018. Тогда коллектив вышел в финал, однако не смог добиться победы.

Британские медиа сравнивали The Erised с Jessie Ware, FKA Twigs и Submotion Orchestra. В Украине же музыкальные издания в один голос называли коллектив "прорывом года".

Музыканты считают, что "не обязательно петь на украинском, чтобы все знали, что группа украинская".

Изначально в состав коллектива входило четыре человека - Соня Сухорукова (вокал), Даниил Марин (клавиши), Александр Люлякин (барабаны) и Игорь Кириленко (гитара). Однако позже в группе произошел конфликт и Игорь Кириленко ее покинул.

Фото: The Erised (facebook.com/theerised)

Как потом стало известно, музыкант переехал в Лос-Анджелес (США), где проживает по сегодняшний день. Кириленко сотрудничает с проектом LOBODA украинской поп-дивы Светланы Лободы, а также играет в составе The Gitas - группы Саши Чемерова, ранее лидера формации "Димна Суміш".

Фото: The Erised (instagram.com/the_erised)

