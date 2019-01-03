Группа KAZKA поборется за право петь на Евровидении в Израиле

Фото: кадр из видео (youtube.com/KAZKA)

KAZKA уже подала заявку на участие, а поклонники ждут от артистов сообщения о выборе песни

"Прорыв года" – всемирноизвестная украинская группа KAZKA во второй раз попробует свои силы на национальном отборе на конкурс Евровидение.

Об этом, на официальной странице Евровидения в Украине eurovision.ua в Instagram сообщили организаторы. А это значит, что победитель премии М1 Music Awards в номинациях "Хит года" и "Прорыв года" поборется на общих основаниях за право представлять Украину на Евровидении в Израиле.

Скриншот: комментарий организаторов национального отбора (instagram.com/eurovision.ua)

"Официально! Группа KAZKA подала заявку на участие в национальном отборе. Поддержите? Это будет грандиозное шоу, не так ли?", - гласила подпись а Instagram.

Заявка группой уже подана, однако, какую песню выбрали исполнители пока не разглашается.

Кроме того, стало известно, что прямые эфиры Нацотбора-2019 пройдут 9, 16 и 23 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Фото: Популярная группа будет участвовать в отборе на общих основаниях (instagram.com/eurovision.ua)

Напомним, что KAZKA в прошлом году уже участвовала в Нацотборе, однако даже не попала в финал конкурса. Андрей Данилко прокомментировал выступление трио и подчеркнул, что поют ребята хорошо, однако "еще зеленоватые", чтобы покорять Евровидение.

Напомним, что украинский Президент Петр Порошенко назвал хит группы KAZKA "Плакала" одной из своих любимых песен.

Мы также сообщали, что группа KAZKA запела на иностарнном языке. Свой хит "Плакала", который не раз занимал первые строчки хит-парадов, трио перепело на английском, представив поклонникам свежую версию этой песни.

Кстати, недавно солистка группы KAZKA рассказала о смысле текста песни "Плакала" и о том, как был написан этот хит.

Начинающие артисты Украины (видео: РБК-Украина)