Популярна українська група оголосила про свій розпад

Фото: The Erised (instagram.com/the_erised)

Хлопці були фіналістами Національного відбору на Євробачення 2018

Молода, але та що встигла стати досить популярною українська група The Erised, яка була фіналістом Національного відбору на Євробачення 2018, оголосила про розпад. Сумною для шанувальників колективу новиною вони поділилися на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Що стало причиною такого рішення, артисти не пояснили, тільки подякували фанам за підтримку.

"історія The Erised підійшла до кінця...

спасибі всім, хто був з нами!

this is the end of the story..." - свідчить напис.

Скріншот поста: The Erised (facebook.com/theerised)

Фани колективу залишилися шоковані подібною звісткою, однак побажали їм успіхів у подальшому житті та творчості.

"Хороший яскравий проект! Удачі всім і знайти себе в нових творчих пошуках!", "Шкода, що ви були одні з кращих в Україні...", "Дуже шкода, дуже цікавий музичний проект", "Дуже шкода((((", "Та ну, навіщо?", "Печаль, тобто по суті той конфлікт (який короткочасно скипів у вас) і ознаменував кінець...", "Чому? навіщо? адже ж крута група! у мене постійно в плейлисті грають ваші пісні!!!" - пишуть фоловери в коментарях до посту.

Скріншот коментарів: The Erised (facebook.com/theerised)

Нагадаємо, що The Erised співають англійською мовою і в 2015 році випустили свій дебютний ЕР на британському лейблі. Група отримала дуже хороші відгуки від критиків, що дозволило їм стати впізнаваними за кордоном - у той період вони були більш відомі на заході, ніж в Україні.

Фото: The Erised (facebook.com/theerised)

У рідній країні вони стали набирати популярність після участі у Нацвідборі на Євробачення 2018. Тоді колектив вийшов у фінал, однак не зміг домогтися перемоги.

Британські медіа порівнювали The Erised з Jessie Ware, FKA Twigs і Submotion Orchestra. В Україні ж музичні видання в один голос називали колектив "проривом року".

Музиканти вважають, що "не обов'язково співати українською, щоб всі знали, що група українська".

Спочатку до складу колективу входили чотири людини - Соня Сухорукова (вокал), Данило Марін (клавіші), Олександр Люлякін (барабани) та Ігор Кириленко (гітара). Проте пізніше в групі стався конфлікт та Ігор Кириленко її покинув.

Фото: The Erised (facebook.com/theerised)

Як потім стало відомо, музикант переїхав у Лос-Анджелес (США), де проживає по сьогоднішній день. Кириленко співпрацює з проектом LOBODA української поп-співачки Світлани Лободи, а також грає в складі The Gitas - групи Саші Чемерова, раніше лідера формації "Димна Суміш".

Фото: The Erised (instagram.com/the_erised)

