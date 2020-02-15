Япония, спортзал, кухня: как звезды Нового канала отметили День Валентина

Александр Педан с женой Инной (фото: Новый канал)

Педан встретил праздник без жены, Панкова баловала любимого вкусностями

Вот и прошел самый романтичный день в году – 14 февраля (День святого Валентина). Предлагаем посмотреть, как звезды Нового канала отметили День влюбленных.

Александр Педан признался в любви из Японии

Ведущий проекта «Эксы» на Новом канале встретил День влюбленных без жены – он отправился кататься на сноуборде в страну Восходящего солнца.

– У японцев тоже есть День святого Валентина. Об этом я узнал на вокзале, – рассказывает Педан. – Увидел там стенд, где каждый может написать что-то романтичное, оставить свою «валентинку». Как по мне, то это очень мимимишно и прикольно. Японцы много времени проводят на вокзалах, для них это место очень символичное. Я для жены также подписал валентинку, ведь любви не помешают никакие расстояния.

Александр Педан в Японии

Но даже находясь на другом континенте, Педан трогательно поздравил супругу Инну с Днем влюбленных.

– Много раз слышал, что люди, которые долго живут вместе, становятся похожи друг на друга, – говорит ведущий Нового канала. – Про нас с Инной тоже можно такое сказать. За что я люблю свою жену? Мне кажется, что этому нет объяснения. Люблю просто, бескорыстно, благодарен за детей, за то, что хозяйка дома. За то, что она – друг. А это в семейных отношениях ой, как важно.

Мальвина Чукля получила в подарок плюшевого мишку

Мальвина Чукля

Мальвина Чукля с мужем

Победительница третьего сезона «Топ-модели по-украински» отметила День святого Валентина скромно. По уже сложившейся традиции, они с мужем Гришей обменялись скромными, но милыми подарками. В этом году, например, модели подарили плюшевого мишку.

– Я уже получила свой подарок. Хорошее настроение на весь день гарантировано, – радуется Мальвина. – Если раньше очень скептически относилась к 14 февраля, то теперь считаю, что это хороший повод разнообразить будни. И получить милые подарки.

Анна Олицкая подарила тренировку коллеге

Анна Олицкая и Анастасия Кошман

Анна Олицкая

Тревел-ведущая Нового канала 14 февраля решила порадовать свою коллегу Анастасию Кошман… совместной тренировкой в спортзале! Ну, а что, у каждого своя романтика. После тренировки ведущие отправились в кафе и побаловали себя вкусным кофе.

– Тот момент, когда в День святого Валентина твоя подруга говорит: «Пошли на тренировку!» Мне кажется, она хотела меня убить, – поделилась впечатлениями Настя.

Кстати, в прошлом году Анна тоже отмечала День влюбленных с Настей Кошман – девушки находились на съемках в Джакарте (Индонезия).

Юлия Панкова печет праздничный торт

Юлия Панкова

В прошлом году ведущая «Ревизора» на Новом канале вышла замуж, и первый День влюбленных в новом статусе точно запомнится ей надолго.

– Подарок на Валентина я получила еще утром – это сертификат на отдых с возможностью самостоятельно выбрать страну, – говорит Панкова. – Думаю теперь, куда отправиться на уикенд. Как вариант, рассматриваю Венецию.

Для своего мужа Юля тоже подготовила сюрприз – любимый десерт, торт «Монастырскую избу». Девушка признается, что именно с мужем почувствовала настоящую романтику. Он часто балует ее подарками: путешествиями, кулинарными мастер-классами от известных поваров, цветами.