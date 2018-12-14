"Понимаем друг друга с полуслова": Сергей и Снежана Бабкины снялись в чувственной фотосессии

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Звездная пара также дала интервью о своих отношениях

Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин, который недавно отпраздновал свое 40-летие, снялся в нежной и чувственной фотосессии со своей женой Снежаной. Экс-участники Танцев со звездами стали героями романтического спецпроекта журнала ELLE "Смотреть в одном направлении".

На снимках Бабкины позируют в уютных свитерах, нежно обнимая друг друга. В интервью изданию они рассказали о своих отношениях и семейных традициях. По словам музыканта, за много лет вместе они научились очень тонко чувствовать друг друга.

"За 11 лет мы уже понимаем друг друга с полуслова, полувзгляда, с полуморгания ресниц. Поэтому мы не чувствуем, что работа, например, как-то негативно влияет на нашу личную жизнь. Самое главное, что нам нравится и есть огромное желание это делать, поэтому нам под силу абсолютно все!" - искренне поделилась Снежана.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Сергей солидарен с супругой: "Вся прелесть заключается в том, что мы хотим одного и того же, стремимся к одному идеалу и движемся в одном направлении. А от этого у нас есть все: взаимодоверие, взаимоподдержка, взаимопонимание".

Пара также поведала, что у них не возникает трудностей с выбором подарков друг другу.

"От того, что мы очень хорошо знаем друг друга, подарки мы дарим нужные и желанные. Те, которые рождают восторг и радость. Необычных не было. А самые ценные – это те, которые невозможно увидеть или потрогать. Их можно только почувствовать. Потому что это впечатления и эмоции, которые остаются в памяти на всю жизнь", — рассказал Сергей Бабкин.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Как сообщили влюбленные, что одной из их семейных традиций является то, что они всегда встречают вместе Новый год.

Есть у них и еще один новогодний обычай, связанный с исполнением желаний.

"Под Новый год, когда мы украшаем елку, мы покупаем 4 шара, обязательно новых. Каждый из нас четверых пишет на листике 12 самых заветных желаний, об исполнении которых мечтает. Причем 12-е всегда звучит так: "Чтобы все наши желания сбылись". Скручиваем в трубочку эти бумажечки, и каждый кладет свою в отдельный шар, иногда ниточками завязываем. Затем закрываем игрушку и вешаем на елку. Эта игрушка висит все праздники, потом мы складываем все в коробки, а на следующий год, когда снова украшаем елку, достаем эти шары, вытаскиваем оттуда бумажки и читаем наши желания! Обычно сбывается абсолютно все!" - поделилась Снежана.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Она также призналась, что помогает им сохранить отношения в семье. Для жены Бабкина главное - желание.

"Желание – это лично мой главный мотиватор. Если у меня нет желания, то, Сережа знает, 99 %, что я ничего не буду делать. Я стала понимать это особенно в последние годы. Зачем я должна что-то делать, если не хочу? Я не буду. Поэтому для меня самое главное в отношениях — желание, если есть желание, то ты любишь, горишь, стремишься. Нет желания — ничего нет", - отметила она.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, Сергей Бабкин похвастался накачанным торсом в новом сольном клипе под названием "Дихай повільно". Для создания клипа понадобилось 20 часов непрерывной работы, около 40 человек на площадке, 16 тонн воды, команда альпинистов и пиротехников.

Кстати, недавно мы писали о том, что Бабкин рассказал о домашних любимцах и съемках фильма.

Певец признался, что это далось нелегко, поскольку он не владеет английским языком. А еще недавно артист снялся в фильме "11 детей из Моршина", а также стал его саунд-продюсером.

А также рассказывали о том, что Бабкин эмоционально отреагировал на клип участницы "Женского квартала".

Видео: РБК-Украина