Помолодела: Ирина Билык потрясла радикальной сменой имиджа на карантине

Певица предстала перед поклонниками в неожиданном образе
Ирина Билык со всей серьезностью подошла к карантинным мерам в Украине. Певице пришлось отменить свои юбилейные концерты, а все интервью она давала онлайн, даже 50-летие отметила в домашней обстановке без помпы и застолий. Оказалось, что в период самоизоляции в имидже звезды произошли перемены – она показала свой новый образ на стильном снимке в Instagram.
Перед камерой Ирина Билык позировала в синем брючном костюме с укороченными штанами, рубашке и эффектном шейном платке, на ногах – класические броги. "Мужской" образ дополняла гладкая укладка, создающая эффект короткой стрижкой. Судя по снимку, певица заметно постройнела. Такой поклонники звезды ее еще не видели.
"Карантин на всех повлиял по-разному... А какие перемены произошли у вас в период карантина?" - спросила звезда.
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
Фаны Ирины пришли в восторг от радикальных изменений в ее внешнем облике, о чем сообщили под постом.
Скриншот комментариев
Ранее Ирина Билык сделала откровенное признание о суррогатной матери младшего сына Табриза от фотографа и режиссера Аслана Ахмадова.