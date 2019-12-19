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"Поменяла мнение о конкурсах красоты": Мисс Украина-2019 сделала неожиданное заявление

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.12.2019 - 09:30
"Поменяла мнение о конкурсах красоты": Мисс Украина-2019 сделала неожиданное заявление
Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Модель призналась, что ощущает после конкурса "Мисс Мира 2019"

Маргарита Паша, которая 14 декабря представляла Украину на "Мисс Мира 2019" в Лондоне, поделилась своими ощущениями после конкурса красоты.

Она опубликовала на свою страничку в Instagram пост, в котором заявила, что поменяла мнение о подобных конкурсах.

"Свобода. Я поменяла свое мнение о конкурсах красоты. Есть шоу-бизнес и есть истинная красота (внешняя и духовная), ее невозможно сравнить, измерить и выбрать более или менее красивую. У красоты нет границ, шкалы измерений...

Красота - она в простоте, чистоте, в натуральной красоте (без макияжа, грима, париков, без каблуков, пайеток, стразов). Как можно выбрать лучший благотворительный проект, когда у всех разные финансовые возможности, но это не значит, что девушка менее щедрая, добрая, желающая помочь? Как можно сравнить поддержку населения, когда площадь всех государств, численность населения разная? Как можно сравнивать таланты (танец с вокалом, игру на музыкальном инструменте с танцем или вокалом? Нет ничего прекраснее собственного жизненного опыта", - призналась Маргарита.

Свой пост Паша сопроводила загадочным фото, на котором ее можно увидеть смотрящую в даль.

&quot;Поменяла мнение о конкурсах красоты&quot;: Мисс Украина-2019 сделала неожиданное заявление

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Напомним, что субботу, 14 декабря, состоялся финал международного конкурса красоты Мисс Мира-2019. Ксати, победу в этом году одержала 23-летняя модель из Ямайки - Тони-Энн Сингх. А вот украинка Маргарита Паша вошла в ТОП-40 и возглавила рейтинг голосования за самую красивую девушку мира, тем самым получив для Украины лучший результат из имеющихся.

Кроме того, выход Маргариты на конкурсе национальных костюмов во время финала Мисс Мира вошел в историю конкурса и вызвал немалый ажиотаж среди зрителей со всего мира. Ведь украинка вышла на сцену в мужском костюме казачка и станцевала украинский народный танец гопак, продемонстрировав множество элементов с художественной гимнастики, облачив их в национальную украинскую стилистику.

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