Полуголая в гамаке: беременная Эшли Грэм эпатирует откровенными кадрами с отдыха

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель наслаждается отдыхом от соцсетей

Эшли Грэм с первых дней своей беременности старалась держать подписчиков в курсе своего состояния – эмоционального и физического. Не забывала девушка наглядно демонстрировать положение со всех сторон, показывая крупным живот, растяжки и лишние килограммы. Но, по всей видимости, сейчас пышнотелая красотка решила наконец посвятить время только себе и ребенку.

Эшли на отдыхе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли поделилась необычным видео: она качается в гамаке на фоне живописной природы, поглаживая живот. Одета она только в свободную рубашку и бикини. «Мне потребовалась неделя, чтобы абстрагироваться и отключиться от сетей для моего малыша... Я не понимала, насколько мне нужен был перерыв в технологиях, пока мы полностью не потеряли связь! Спасибо @bookingcom за удивительный отдых. Хотела бы я остаться еще на несколько дней в этом прекрасном месте!», – сообщила 31-летняя модель на своей странице в Instagram.

Эшли наслаждается тишиной и спокойствием (фото: instagram.com/ashleygraham)

Что ж, неудивительно, что Эшли потребовался отдых от работы и чрезмерного внимания к своей персоне. Несмотря на беременность, она все так же активна: посещает массу мероприятий, ходит по подиуму и разрабатывает коллекции одежды. При этом старается всячески подчеркнуть свое положение, о чем свидетельствуют ее сексуальные наряды.

Эшли стала еще более соблазнительна (фото: instagram.com/ashleygraham)

К примеру, один из последних ярких выходов Грэм состоялся около недели назад. Она примерила облегающее платье-гольф, благодаря которому еще раз продемонстрировала свои пышные формы и животик. Волосы она убрала в высокий хвост, макияж сделала со стрелками и коричневыми тенями, которые подчеркнули ее яркие глаза.

Фото вызвали настоящий ажиотаж среди подписчиков пышнотелой красотки, как простых людей, так и знаменитостей. «Ты так прекрасна», – не удержалась в комментариях голландская супермодель Даутцен Крез. «Ты чертовски хороша», – добавила свой восторженный комментарий знаменитая модель Анна Вьялицына, известная также как одна из самых близких подруг Ирины Шейк.