Напівгола в гамаку: Вагітна Ешлі Грем епатує відвертими кадрами з відпочинку

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель насолоджується відпочинком від соцмереж

Ешлі Грем з перших днів вагітності намагалася тримати шанувальників у курсі свого стану – емоційного і фізичного. Не забувала дівчина наочно демонструвати положення з усіх боків, показуючи крупним планом живіт, розтяжки і зайві кілограми. Але, по всьому, зараз пишнотіла красуня вирішила нарешті присвятити час тільки собі і дитині.

Ешлі на відпочинку (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі поділилася незвичайним відео: вона гойдається в гамаку на фоні мальовничої природи, погладжуючи живіт. Одягнена вона тільки у вільну сорочку і бікіні. «Мені знадобився тиждень, щоб абстрагуватися і відключитися від мереж для мого малюка... Я не розуміла, наскільки мені потрібна була перерва в технологіях, поки ми повністю не втратили зв'язок! Спасибі @bookingcom за дивовижний відпочинок. Хотіла би я залишитися ще на кілька днів у цьому прекрасному місці!», – повідомила 31-річна модель на своїй сторінці в Instagram.

Ешлі насолоджується тишею і спокоєм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Що ж, не дивно, що Ешлі потрібен відпочинок від роботи та надмірної уваги до своєї персони. Незважаючи на вагітність, вона все так само активна: відвідує масу заходів, ходить по подіуму і розробляє колекції одягу. При цьому намагається всіляко підкреслити своє положення, про що свідчать її сексуальні вбрання.

Ешлі стала ще більш спокуслива (фото: instagram.com/ashleygraham)

Наприклад, один з останніх яскравих виходів Грем відбувся близько тижня тому. Вона приміряла облягаюче плаття-гольф, завдяки якому ще раз продемонструвала свої пишні форми і животик. Волосся вона прибрала у високий хвіст, макіяж зробила зі стрілками і коричневими тінями, що підкреслило її яскраві очі.

Фото викликали справжній ажіотаж серед фоловерів пишнотії моделі, як простих людей, так і знаменитостей. «Ти прекрасна», – не втрималася в коментарях голландська супермодель Даутцен Крез. «Ти така до біса гарна», – додала свій захоплений коментар знаменита модель Анна Вьялицына, відома також як одна з найближчих подруг Ірини Шейк.