Полный релакс: Холостяк 9 с избранницей устроил пляжные развлечения у бассейна

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Дарья Квиткова умеют наслаждаться жизнью и с толком проводить не только будни, но и выходные. Пара много путешествует и находит время друг на друга, а также не стесняется демонстрировать чувства на глазах у всех, ведь влюбленным больше ненужно скрывать свои отношения. Отношения молодых людей умиляют и восхищают поклонников, которые пристально следят за романом пары после проекта и радуются их искренности и непосредственности. В свою очередь, Даша и Никита с удовольствием делятся с подписчиками в Instagram счастливыми мгновениями, регулярно публикуя совместные фото и видео.

Так, в сториз экс-холостяка можно увидеть, как пара проводит время летом, стараясь насладиться по-максимуму жаркими деньками. Никита и Даша отправились на отдых не одни, а с друзьями – молодым украинским режиссером Сергей Чеботаренко и его женой Анной. Компания решила остановиться в одном из загородных комплексов неподалеку от Киева.

На кадрах девушки позируют на шезлонгах у бассейна. Правда, спокойно релаксировать им не дали любимые мужчины – они облили избранниц водой. А те лишь только успели прикрыться руками.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова с друзьями ( instagram.com/nikitadobrynin )

Также дружная компания от души повеселилась у бассейна, позируя на камеру. Фото молодых людей вышли живыми и эмоциональными. Избранница экс-холостяка в купальнике пудрового цвета смеется в объятиях своего возлюбленного и пытается спрятаться от брызг, которые летят из бассейна прямо на нее.

Фото: Дарья Квиткова в Египте (instagram.com/kvittkova)

Кстати, в этом же пляжном наряде Дарья позировала для Никиты во время их недавнего совместного отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Тогда парочка устроила настоящий жаркий фотосет, порадовав поклонников чувственными фото из Египта.

Кстат слову, победительница Холостя 9 Дарья Квиткова показала пляжное селфи с любимым у бассейна, назвав его "горячим итальянцем".