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Покорительница волн: Регина Тодоренко занялась серфингом на Бали

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Телеведущая призналась, что обожает это хобби

Регина Тодоренко продолжает отдыхать у океана на райском острове Бали. С собой телеведущая взяла годовалого сыночка Михаила, который уже немало путешествовал вместе с родителями. Молодая мамочка давно вернула себе прекрасную форму и с удовольствием хвастается стройной фигурой в купальнике на жарких пляжных фото.

Кроме того, Регина вновь вернулась к своему хобби, которое пришлось оставить на несколько лет из-за беремености и рождения ребенка - серфингу. На Бали прекрасные условия для этого, так что звезда вместе с тренером активно принялась покорять волны, а на своей странице в Instagram показала яркие кадры процесса.

На фото Тодоренко запечатлена на доске для серфинга в окружении еще нескольких серферов. На ведущей - низ от купальника и бежевый топ, волосы же она собрала в пучок.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В подписи артистка отметила, что это непростое занятие, но ей очень нравится и она намерена продолжать.

"Мое хобби! Неделя занятий, и ты в отличной форме. Вчера проплыла 5км, сегодня проплыла 5км. У меня ноет спина, плечи, рёбра и бёдра в синяках, но мне так нравится, что я готова продолжать. Такая вот странная любовь к боли.
Мой тренер - @dolphinsurfandrei (легендарный мужииииккккк, покоряет 30тиметровые волны, или волны ему покоряются)", - поделилась впечатлениями Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Впечатленные поклонники поспешили оставить ведущей множество восхищенных отзывов.

  • Шикарное фото! Заряжаете мотивацией, Регина
  • Бомбически круто
  • Молодец
  • Класс, очень красиво
  • Это очень круто! По-доброму завидую! Кайф!
  • Крутая
  • Это приятная боль!
  • Очень круто! Безумно красиво!
  • Восхищаюсь вашей жизненной энергией!!!
  • Вот это стойка!!!
  • @reginatodorenko ну вы прям невероятная красотка
  • Регинка красотка!
  • Ого! Супер! Это же так сложно!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко сверкнула аппетитным "орешком" на новогодней открытке.

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