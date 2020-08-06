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Покорительница водной стихии: Осадчая в одном топе и трусиках занялась экстримом в Турции

Четверг 06 августа 2020 08:54
Покорительница водной стихии: Осадчая в одном топе и трусиках занялась экстримом в Турции
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Ведущая встала на доску с веслом в руках

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями Ильей и Иваном продолжает наслаждаться беззаботным времяпровождением на турецком фешенебельном курорте. Семья сняла целую виллу и теперь с удовольствием проводит время на пляже, не забывая об активностях. Так, ведущая решила освоить новые для нее водный вид спорта – катание на Сап-доске.

Знаменитость похвасталась своими первыми достижениями в гребле и показала пару фото, на которых твердо стоит на борде и держит в руках весло. На Кате – короткий топ с длинным рукавом и трусики. Наряд для водного спорта отлично подчеркнул стройные формы ведущей.

"На зустріч пригодам", - емко подписала красочные кадры на фоне морских и горных пейзажей Катя.

Поклонники восхитились смелостью ведущей и ее стремлением постигать что-то новое, и оставили немало комплиментов.

  • Як вам личить цей вид спорту
  • Дуже гарно
  • Класс
  • Ох які Ви класні
  • Супер
  • Крутишка
  • Покровителька водного простору
  • Вау Вау Вау! Красуня ви наша!
  • Ви, Катя, просто супер. А водичка якааааа, просто мрія
  • Фігура бездоганна
  • Українська Амазонка

Скриншот комментариев

Кстати, Катя Осадчая поделилась милым фото с младшим сыном Ваней и рассказала о его детском увлечении на отдыхе.

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