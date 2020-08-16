Покорил всю семью: Лилия Ребрик поделилась рецептом необычного десерта

Лилия Ребрик – не только профессиональная актриса и ведущая, а еще и отменная хозяйка. Она часто делится с поклонниками рецептами коронных блюд и открывает им личные кулинарные секреты. В этот раз теледива решила написать о необычном десерте,который покорил всю ее семью.

Так, Лилия опубликовала красочное летнее фото в венке из цветов и трав. В качестве аксессуаров – разноцветные серьги-кисточки.

Лилия Ребрик показала яркое фото в венке из цветов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Що ж ще, як не страву з медом, можу вам запропонувати у Медовий спас? Але не думайте, що це буде банальний медовик. Ні! Не вгадали! Я вам дуже раджу приготувати крем-мед. На цей рецепт я натрапила нещодавно (і дуже шкодую), а кремовий мед уже покорив усю нашу родину! Тепер це - незамінна добавка до млинців, оладків, а іноді і просто окремий десерт. Отже, візьміть 180 гр рідкого меду, додайте до нього 20 г - зацукрованого меду. А ще - корицю, ваниль чи мелений імбир або горіхи (насправді можна взяти будь-яку солодку приправу, що вам до смаку). Якщо хочете ще смачніше - додайте ягід (ми любимо лохину, малину або полуницю). Все разом взбийте 10 хвилин на великій швидкості міксера. І…. все! Крем готовий. Взагалі можна приготувати будь-яку кількість крему, але головне дотримуйтесь пропорцій: 9 до 1 (9 - частин рідкого меду і 1 зацукрованого). Крем раджу вживати не довше 5 днів. Бажано зберігати його у холодильнику. І корисна порада! Якщо маєте тільки зацукрований мед, підігрійте його 40 секунд, він стане рідким. Але остудіть і тільки тоді взбивайте", - поделилась технологией приготовления десерта она.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик в трендовом костюме с жилетом покорила элегантным стилем.

К слову, Лилия Ребрик перевоплотилась в "богиню томатов" и подняла актуальную тему любви к себе.