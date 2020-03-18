Пока ты спал: романтичная Джамала завожила ярким фотосетом посреди оазиса

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица показала, как выглядят ее именные тюльпаны

Беременная Джамала решила не испытывать судьбу и, как многие ее колеги и рядовые украинцы, оставаться дома с семьей и поберечь себя и родных. Певица делится милыми семейными кадрами в компании мужа Бекира Сулеманова и сыночка Эмир-Рахмана и призывает поклонников следовать ее примеру и не выходить из дома без надобности. А пока звезда публикует весенние солнечные фото и старается поддерживать хорошее расположение духа.

Певица показала фотосет среди цветущих тюльпанов. К слову, сорт цветов назван в честь певицы еще в 2017 году и выведен голландской компанией. Артистка отправилась срезать бутоны, пока ее сыночек спал, и, не удержавшись, устроила настоящий фотосет, причем без применения фотофильтров. Яркие краски бархатных бутонов идеально сочетались с домашним удобным нарядом Джамалы в красно-бежевых тонах. Один цветок она вплела в волосы и предпочла обойтись без косметики.

"Пока ты спал. Пока Эмирка спал, я срезала тюльпаны Jamala и сама себя нафоткала без фильтров", - призналась она.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Также артистка поделилась подборкой фильмов для нескучного времяпровождения дома: "Офицер и шпион", "Дело Ричарда Джуэлла", "Форд против Феррари".

⠀

"Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места!" - поделилась коротким спойлером певица.

Эффектный фотосет среди домашнего оазиса очаровал поклонников звезды.

Как красиво-то. Супер, обожаю Вас за ваш бесконечный позитив. Спасибо за рекомендации, сегодня посмотрим, как раз искали, что посмотреть

Без фильтров намного лучше. Вы еще приятнее выглядите! Машалла!

Спасибо за позитив. Тюльпаны очень красивые

Краса

Боже,как мило!

Скриншот комментариев

Ранее Джамала озвучила личные правила профилактики опасного коронавируса.