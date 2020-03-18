Пока ты спал: романтичная Джамала завожила ярким фотосетом посреди оазиса

Певица показала, как выглядят ее именные тюльпаны
Беременная Джамала решила не испытывать судьбу и, как многие ее колеги и рядовые украинцы, оставаться дома с семьей и поберечь себя и родных. Певица делится милыми семейными кадрами в компании мужа Бекира Сулеманова и сыночка Эмир-Рахмана и призывает поклонников следовать ее примеру и не выходить из дома без надобности. А пока звезда публикует весенние солнечные фото и старается поддерживать хорошее расположение духа.
Певица показала фотосет среди цветущих тюльпанов. К слову, сорт цветов назван в честь певицы еще в 2017 году и выведен голландской компанией. Артистка отправилась срезать бутоны, пока ее сыночек спал, и, не удержавшись, устроила настоящий фотосет, причем без применения фотофильтров. Яркие краски бархатных бутонов идеально сочетались с домашним удобным нарядом Джамалы в красно-бежевых тонах. Один цветок она вплела в волосы и предпочла обойтись без косметики.
"Пока ты спал. Пока Эмирка спал, я срезала тюльпаны Jamala и сама себя нафоткала без фильтров", - призналась она.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Также артистка поделилась подборкой фильмов для нескучного времяпровождения дома: "Офицер и шпион", "Дело Ричарда Джуэлла", "Форд против Феррари".
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"Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места!" - поделилась коротким спойлером певица.
Эффектный фотосет среди домашнего оазиса очаровал поклонников звезды.
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