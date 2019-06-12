Есть чем похвастаться: Злата Огневич ошеломила потрясающей балетной растяжкой

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица отметила, что лето - лучшее время для здорового способа жизни

Злата Огневич регулярно восхищает фанов своим чувством стиля и роскошной фигурой - для этого певица упорно работает над собой. Она уверена, что лето - лучшее время для того, чтобы заняться собой, увеличить спортивную нагрузку и перейти на здоровый способ жизни. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, в котором показала, как держит себя в форме она.

В ролике Злата продемонстрировала просто-таки потрясающую гибкость и растяжку - девушка делает упражнения у балетного станка и в конце поражает вертикальным шпагатом. Для занятий балетом она выбрала черные лосины и топ, которые подчеркивают точеные изгибы ее тела.

"І тільки вправи з балету можуть привести моє тіло і розум до тями))) Те, що тренується сила волі - однозначно. А ще: літо, жара, я вся мокра після цих занять, а значить, йде класна сушка. Дівчата, хто хоче зайнятися собою і перейти на іншу систему харчування, а також - посилити спортивну активність, ЛІТО - це найкраща можливість! Вперед", - отметила Огневич.

Видео: Злата Огневич восхитила растяжкой (instagram.com/zlata.ognevich)

Фолловеры пришли в восторг от спортивной формы и грациозности Златы и засыпали ее комплиментами.

"Злата, ты большая молодец"

"Шикарна розтяжка. Молодчинка!!!"

"Красуня"

"Супер"

"Дуже красиво і граційно. Я чомусь згадав відомомий вислів: "нікого не шукаю, просто хвастаюсь"... А хвастатись й справді є чим..."

"Круть"

"Хотелось бы у вас по тренероваться индивидуально!)"

Напомним, Злата Огневич решилась на экстремальный опыт - певица полетала в аэродинамической трубе.

Ранее знойная Злата Огневич показала, как ждет лета.

Мы также писали, что эффектная Злата Огневич украсила обложку американского журнала.