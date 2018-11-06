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Похудевшая звезда "Великолепного века" восхитила фигурой в купальнике

Lite » Звезды 06.11.2018 - 16:13
Фото: Мерьем Узерли (instagram.com/meryemuzerlimeryem)
Фото: Мерьем Узерли (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Мерьем Узерли поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах

Звезда популярного в Украине турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поделилась с поклонниками яркими снимками с пляжного отдыха. Фотографии, сделанные на Мальдивах, актриса опубликовала на своей страничке в Instagram.

Заметно похудевшая 35-летняя Мерьем продемонстрировала фолловерам стройную фигуру в ярком бикини, а также фото в нежном платье и милых майках.

Похудевшая звезда &quot;Великолепного века&quot; восхитила фигурой в купальникеПохудевшая звезда &quot;Великолепного века&quot; восхитила фигурой в купальникеПохудевшая звезда &quot;Великолепного века&quot; восхитила фигурой в купальнике

Фото: Мерьем Узерли (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Фанаты актрисы были восхищены формами и внешним видом Узерли, а также отметили, что ей стоит чаще публиковать подобные снимки, ведь такой восхитительной фигурой грех не похвастаться.

Неудивительно, что снимки собрали десятки и даже сотни тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.

Похудевшая звезда &quot;Великолепного века&quot; восхитила фигурой в купальникеПохудевшая звезда &quot;Великолепного века&quot; восхитила фигурой в купальнике

Фото: Мерьем Узерли (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Напомним, Оля Полякова в розовом купальнике показала гибкую фигуру. Отметим, что буквально сразу же по приезду Полякова поразила своих поклонников оголенными фото, запустив оригинальный флешмом "трусы для трусов". Тогда на певицу посыпался град как положительных, так и негативных отзывов. 

Мы также писали о том, что пышногрудая Анна Седокова рассказала, что читает на отдыхе.

А также о том, что внучка Софии Ротару снялась в пикантной фотосессии без белья.

Видео: РБК-Украина

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