Похудевшая Регина Тодоренко показала лицо без макияжа

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая в декабре впервые стала мамой, не стала засиживаться в декрете и вернулась к работе над своим шоу всего через несколько недель после рождения сына Михаила. На своей странице в Instagram супруга Влада Топалова опубликовала "честное" фото, на котором она запечатлена без грамма косметики на лице.

Регина также рассказала, насколько сложно было совмещать новую для нее роль мамы и работу, которую тоже не хотелось бросать или ставить на долгую паузу. На фото шоувумен в майке и ветровке счастливо улыбается в объектив.

"Когда я вышла на работу впервые после рождения сына, ему исполнилось 2 недели. Одни подписчики поддержали меня, другие же присылали мне тонну гневных сообщений о том, как я могла бросить ребенка и поехать на съемки. Никто не знал, что пока мама была в кадре, сын в это время спал в гримерке, и каждые 2,5 часа я бежала его кормить. Но иногда съемки затягивались, и тут моим спасением стал электронный молокоотсос. Во-первых, этот чудо-аппарат за счет бархатистых лепестков массажной подушки делает процесс сцеживания более комфортным, во-вторых я могу собирать и замораживать молоко в специальных пакетах и не переживать о том, что мой ребенок не поест вовремя, даже когда меня нет рядом. Так что теперь я могу сказать, что ГВ точно не препятствие вести активный образ жизни", - поделилась Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Многие подписчики поддержали ее и отметили, что вполне можно быть хорошей мамой и продолжать работать, а также оставили комплименты внешности звезды.

"Вы Умничка!!! Так держать!!!! Даешь орла И решку с детьми? :)";

"Какая же Вы красивая!";

"Регина, главное ты счастлива и твоя семья, делай так как считаешь нужным, сыну нужна счастливая и добрая мама, а когда у мамы все получается так как она хочет она счастлива и в семье царит гармония ";

"Регина, представляю, сколько Вам усилий стоит сочетать материнство и творчество, работу. И это действительно нужная вещь";

"Красавица и умничка";

"Такая яркая красотка, не налюбоваться";

"Главное желание! Если маме комфортно на работе, значит и малышу хорошо, он такой же маленький человечек";

"Люди любят давать советы. Они не понимают, что у Вас такая вот работа, у нас другая работа, где мы можем посидеть в декрете. Кто - то кормит смесью, кто - то на ГВ. Это дело каждого и никто не вправе лезть и давать советы, и кидать тапками)))";

"Красивая, энергичная, такая стройная";

"С вашей профессией выпадать нельзя надолго! Так что вы просто большая молодец, что смогли совместить! Браво!";

"Вы молодец! Правильно поступили, что почти сразу начали работать", - пишут фолловеры ведущей.

Фото: Регина Тодоренко в Дубае (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее счастливая Регина Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике на отдыхе в Дубае.

Мы также писали, что бывшая ведущая шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко призналась, когда отгуляет свадьбу со своим мужем Владом Топаловым.

Кстати, Влад Топалов растрогал фанов успехами в воспитании сына.