Похудевшая и в синяках: Леся Никитюк пожаловалась на издержки профессии

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая даже показала свои "производственные травмы"

Леся Никитюк - настоящий пример неутомимости и оптимизма. Ведущая ни дня не сидит на месте и постоянно занята в каких-то съемках, успевая при этом поддерживать себя в форме и восхищать своими эффектными и откровенными нарядами. Однако последние месяцы выдались для "Леди Ле" нелегкими - она была занята сразу в нескольких проектах, что не прошло для девушки бесследно.

На своей странице в Instagram Леся пожаловалась на издержки профессии - по словам теледивы, она похудела, а также получила "производственные травмы". Никитюк также показала фото, на котором она выглядит весьма уставшей - артистка в шортах и цветастом топе сидит на диванчике в кафе, закинув ногу на ногу.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

А на следующих кадрах она поближе показала синяки и раны на своих ногах, которые получила на съемках.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"10 съёмочных дней пролетело...Заметно. А это уже 5й проект за 5й месяц) Я жінка робота Бендера чи шо?!? За 10 дней благодаря питанию ( 1500 кК. в день) у меня -2 кг, крепатура болит (бо я ше умудрялась робити випади), ноги в синяках от падений на площадке во время конкурсов (листаем фото). Но я радуюсь что помимо студийных проектов #хтоЗверху #хтопротиблондинок есть мой личный #ЛеМаршрутка (наша гордість, наша рідненька Україна) За день на ютюбе проект посмотрело 60 000 человек, а это означает что мы на правильном пути и нужно снимать дальше!" - поделилась своими эмоциями ведущая.

Фолловеры желают Лесе беречь себя, а также восхищаются ее красотой и трудоспособностью.

Дуже гарна

Лесичка Стахановка, трудоголик наш

Красивое фото

Леся,ти молодець!!! Дякуємо тобі за твою роботу!!! Дуже приємно дивитись твої передачі!

Супер

Леська ти просто шикарна

Бідолашка.

Шикарная

Леся ти красуня!!!

Леся, берегите себя!

Береги себя, так приятно смотреть и заряжаться твоим искромётным юмором

Леся, бережи себе!!!

Умничка, трудяжка

Леся, вы берегите себя, многие хотят вас видеть целой и невредимой

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Юрий Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк. Веселая парочка даже "завела детей" на съемках телешоу.