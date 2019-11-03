"Любит Юрчик длинноногих": Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Веселая парочка даже "завела детей" на съемках

Юрий Горбунов - примерный семьянин и все свободное время проводит с женой Катей Осадчей и маленьким сыном Иваном. Да и на работе они нередко вместе, ведь оба - известные телеведущие. К примеру, недавно Катя работала на съемках шоу Танцы со звездами 2019, где Юра является основным ведущим и очаровала сеть нежным фото с любимым. Однако новыми снимками в своем Instagram шоумен взбудоражил поклонников - неужто изменяет жене?

Горбунов поделился яркими кадрами со съемок ТВ-программы "Хто проти блондинок". На некоторых из них он запечатлен в пижаме, голубом халате и забавных желтых домашних тапочках. Более того, у Юрия в руках - младенцы-куклы в натуральную величину! А веселился он в компании Леси Никитюк, которая также есть на фото.

Фото: Юрий Горбунов и Леся Никитюк (instagram.com/gorbunovyuriy)

Леди Ле позировала в облегающем салатовом мини-платье с пышной оборкой на одном плече. На одном из снимков они слились с Горбуновым в страстном объятии - теледива даже подняла ногу, которую держит супруг Осадчей.

Фото: Юрий Горбунов и Леся Никитюк (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Прикольна була гра! Повеселились!" - прокомментировал публикацию Юрий.

Подписчики оценили веселые фото и принялись с юмором их комментировать, интересуясь, как отнесется к ним Катя Осадчая и отмечая, что Горбунов явно любит длинноногих девушек.

Юра - а Осадча це терпить тобі ???

Катя зачіску не зіпсувала,???

Таки полюбляє Юрчик довгоногих...

Супер шикардоссссс.

Ты лучший

Юра на Поплавского похож)))

Леся ты Багиня

Красотка

Тапки зочот

Супер

Тапки класні) Собі хочу

У вас ребёнок из Кармана выпал

Скриншот комментариеа (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили элегантным выходом в свет во время поездки в Вену.

Ранее сообщалось о том, что Осадчая удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Дело в том, что телеведущая примеряла на себя образ Мортиши Аддамс из знаменитого фильма ужасов "Семейка Аддамс".