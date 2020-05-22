Похудела на 20 кг: Наталья Могилевская показала уникальное видео с "Танцев со звездами"

Во время домашней изоляции из-за карантина многие украинские селебритис решили пересмотреть свои фото- и видео архивы. Украинская певица Наталья Могилевская неожиданно стала героиней воспоминаний руководителя Big entertainment shows телеканала 1+1 Владимира Завадюка. Завадюк решил поделиться со своими фолловерами уникальными моментами с проектов “Танцы со звездами” и “Голос страны”. Одно из таких видео как раз было посвящено участию Натальи Могилевской в популярном танцевальном шоу.

Отметим, что в 2017 году Наталья Могилевская и ее партнер, хореограф Игорь Кузьменко стали победителями проекта “Танцы со звездами”. К слову, впервые зрители увидели Наталью на паркете проекта в 2006 году. Тогда ее партнером по танцам был Влад Яма. Пара заняла второе место, уступив первенство Владимиру Зеленскому и Алене Шоптенко.

Завадюк показал видео, сделанное во время одних из первых репетиций Натальи и Кузьменко. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Наталья Могилевская на репетиции Танцы со звездами 2017 — архивное видео

Примечателен также другой факт. Завадюк уточнил, что ради участия в танцевальном проекте Могилевская похудела на 20 кг. Так, в 2017 году поклонники были приятно поражены изменениями во внешности своей любимицы. Всего за полгода Наталья смогла сбросить 25 килограммов лишнего веса!

Наталья как-то рассказывала в одном из интервью, что перед началом “Танцев” она была в “ужасной физической форме”. Последние 7 лет до этого певица не то что в танцевальном, а в спортзале не была. Долгие годы она пыталась похудеть, но все было напрасно. И виной всему - затяжная депрессия из-за расставания с мужем, смерти матери, завершения некоторых проектов. Лишь решив психологические проблемы, Наталья смогла преобразиться внешне.

Кстати, в 2018 году в продажу вышла авторская книга “Худеем вместе”, написанной Могилевской совместно с диетологом Натальей Самойленко. В ней певица поделилась не только секретами своего похудения, но и рассказала некоторые истории своей жизни.

Ранее Наталья Могилевская раскрыла детали своей серьезной ссоры с Потапом и рассказала, что ее задело и почему она высказала рэперу все, что о нем думает.