Похудела на 14 килограммов после родов: Санта Димопулос показала впечатляющие фото

Певица похвасталась результатом упорной работы над собой после родов
Экс-солистка группы "ВИА Гра" и участница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос решилась откровенно показать свое тело после вторых родов и рассказала, как ей удалось вернуться в форму. Напомним, что артистка родила дочь Софию в сентябре прошлого года, также у нее есть 11-летний сын Даниэль.
На своей странице в Instagram Санта опубликовала фото почти сразу после родов и семь месяцев спустя. Как призналась певица, она смогла похудеть на 14 килограммов - с 73 до 59.
На фото Димопулос позирует у зеркала в черном нижнем белье, а на одном фото даже топлес, показывая результаты работы над собой.
Санта Димопулос показала фигуру до и после похудения после вторых родов (фото: instagram.com/santadimopulos)
Секретом снижения веса звезда поделилась в подписи к публикации.
"Не думала, что когда-нибудь выставлю это. ДО около 73 кг / ПОСЛЕ 59 кг. На фото разница в 7 месяцев. Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно", - рассказала Санта.
Мама двоих детей Санта Димопулос восхищает стройными формами (фото: instagram.com/santadimopulos)
Поклонники оценили фигуру артистки и поблагодарили ее за мотивацию в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, как полюбить себя и заботиться о себе.