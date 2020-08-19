ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Так похожи на папу: стильная Ольга Фреймут отвела подросших детей в школу

Среда 19 августа 2020 11:36
Так похожи на папу: стильная Ольга Фреймут отвела подросших детей в школу
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Младшая дочь телеведущей пошла в первый класс

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут после семейного отдыха с мужем и детьми в Турции уже вернулась к повседневным хлопотам. На днях звездная мама отвела младших детей в школу - причем 3-летняя Евдокия пошла в первый класс. Об этом сообщила сама знаменитость, опубликовав на своей официальной странице в Instagram фотографии с праздничной линейки.

Отметим, что младших сына и дочь Фреймут родила от генерального директора Нового канала Владимира Локотко, также у нее есть 14-летняя дочь Злата от предыдущего брака.

На снимках Ольга предстала в стильном образе - белой блузке и черной плиссированной юбке, а также бежевых мюлях. Она держит за руки 4-летнего сына Валерия и дочку, которые одеты в обычную удобную одежду - в школе нет формы. При этом на детях надеты маски, а вот их мама позировала без нее.

Так похожи на папу: стильная Ольга Фреймут отвела подросших детей в школуТак похожи на папу: стильная Ольга Фреймут отвела подросших детей в школу

"Перший день школи. Євдокія вперше пішла з братом та сестрою! Ми думали, будуть сльози - донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала", - поделилась Фреймут.

Так похожи на папу: стильная Ольга Фреймут отвела подросших детей в школуТак похожи на папу: стильная Ольга Фреймут отвела подросших детей в школу

Ольга Фреймут отвела младших детей в школу (фото: instagram.com/freimutolia)

Все дети ведущей учатся в Печерской международной школе (PSI Kyiv), которая предлагает образовательные программы для детей от 3 до 19 лет. Год обучения в данной школе обойдется примерно в 24 тысячи долларов.

Фолловеры тут же засыпали Ольгу поздравительными комментариями и отметили, что детки очень похожи на своего папу.

  • Дiти-квiти
  • Євдокія так на Вас схожа, Олечко!
  • Такие красивые глаза у деток! Оля родай больше деток!)))
  • Нарешті показали своїх діток; вони чудові!
  • Какие красивые у Вас дети!
  • где маска? карантин не нужно соблюдать ?
  • Гарна знимка.І пані Оля тут виглядає ,як школярка)Хай навчання дається легко
  • Глазами дочка копия мама, а сын ну просто точнейшай копия папа...
  • Гарненькі
  • Детки папина копия!
  • Олечка, поздравляем вашу первоклашечку. В добрый путь, малышка
  • Дуже гарні діточки, і радіють очі дивлячись на те що немає форми

Так похожи на папу: стильная Ольга Фреймут отвела подросших детей в школу

Скриншот комментариев

Ранее стало известно, с кем Ольга Фреймут будет покорять паркет Танцев со звездами 2020.

Также недавно Ольга Фреймут растрогала кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Ольга Фреймутсындочь
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь