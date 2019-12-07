Очень похожи: Лилия Ребрик похвасталась редким фото с братом-известным певцом

Телеведущая опубликовала снимок с родственником
Лилия Ребрик всегда с удовольствием делится с поклонниками приятными моментами жизни и показывает родных и близких людей. Так, на ее страничке в Instagram можно увидеть фото с любимым мужем Андреем Диким, доченьками Полиной и Дианой, также она публиковала снимки с родителями и сестрой. Кстати, у Лилии также есть известный брат-артист, правда, двоюродный. В этот раз она решил показать редкий снимок с популярным родственником.
Им оказался участник группы "Авиатор" Дмитрий Тодорюк. Кстати, настоящая фамилия Лилии именно Тодорюк. Примечательно, что творческий родственник теледивы также играет в театре и его можно увидеть в спектаклях.
На фото ведущая позирует в прозрачном наряде с легким макияжем и аккуратно уложенными крупными локонами. В руках она держит цветы.
Подписчики артистки обнаружили сходство Лилии и Дмитрия, а также отметили, что вся семья теледивы отличается творческой жилкой.
Лилия Ребрик и Дмитрий Тодорюк (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
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Кстати, Дмитрий в прошлом году приезжал на выписку Лилии из роддома после появления на свет младшей доченьки Полины.
Напомним, что Лилия Ребрик показала, как "колдует" на кухне вместе со старшей дочкой-хозяюшкой.
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