"Похорошели на карантине": Брежнева подурачилась на камеру с Меладзе и подросшей дочкой

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица с семьей спели песенку про коронавирус

Во время самоизоляции у Веры Брежневой появилось свободное время, которое певица тратит на общение с поклонниками и семью. Так, артистка стала вновь вести свой блог о красоте и саморазвитии, в котором делится секретами стройности и ухода за собой. Также она стала намного чаще показывать любимого мужа Константина Меладзе, кадры с которым раньше очень редко появлялись в ее аккаунте. Новым забавным видеороликом Вера не на шутку повеселила поклонников!

В кадре 38-летняя певица, ее младшая дочь Сара и 56-летний продюсер вместе поют песню Артура Саркисяна "Коронавирус, корона, уходи с нашего района". При этом Вера наложила забавный фильтр, который изменяет лица людей на видео - делает их крупнее и более растянутыми.

Поклонники пришли в неописуемый восторг - менее чем за сутки ролик набрал больше 800 тысяч просмотров и сотни комментариев. Многие фолловеры признались, что очень смеялись над видео и поблагодарили Брежневу за позитив.

У нас страсть: Вера Брежнева разоткровенничалась о самоизоляции с Константином Меладзе

Истерика

Как вы все похорошели на карантине

Ой не могу, даже от смеха хрюкаю

Всегда смотрим на вас с улыбкой! Счастливые вы!

Самый эффектный получился Костя! Появилось его нутро грузинское

Спасибо за поднятое настроение !

Ахаха Вераааа!!!! Вы все прелесть!!!!

Обожаю Вас, какие вы классные

Спасибо за позитив!

Супер!

Ржака!.люблю вас.

а это вы от карантина такие стали или просто маска?

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, старшая дочь Веры Брежневой Соня неожиданно жестко дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее внешность и фигуру.