Поход в "Диснейленд" и оленьи рога: как западные звезды отметили Рождество 2018

Фото: Уилл Смит с семьей (instagram.com/willsmith)

Зарубежные знаменитости массово празднуют католическое Рождество и с удовольствием делятся фото с поклонниками в сети

25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество Христово. Люди охотно делятся праздничными фото, поздравляя родных и близких. Не исключением являются и звезды. Многие из них начали отмечать этот светлый праздник еще вчера вечером, размещая в соцсетях веселые, забавных, теплые и душевные снимки. Каждый из них выбрал разное времяпрепровождение: кто-то остался дома за большим столом, а другие отправились туда, где много шума и веселья.

LITE создал красочную фотоподборку, в которой вы можете увидеть, как отпраздновали Рождество мировые знаменитости - Николь Кидман, Мадонна, Дэвид Бекхэм, семейство Уилла Смита, модели Хайди Клум и Алессандра Амбросио, актриса Ольга Куриленко и другие.

Например, супермодель Хайди Клум поехала с семьей и женихом в "Диснейленд". Оттуда она слала привет своим поклонникам. Манекенщицу ждал приятный сюрприз – на праздник ее избранник, музыкант Том Каулиц сделал ей предложение и она согласилась!

Огромная семья актера Уилла Смита устроила настоящую костюмированную вечеринку. Вместе с детьми он облачился в забавный костюм и пожелал всем хорошего Рождества.

Фото: Уилл Смит с семьей (instagram.com/willsmith)

Мадонна решила сделать традиционное рождественское фото в шапке Санты и пожелала всем мира на Земле.

Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)

Постройневшая и похорошевшая Кристина Агилера позировала на фоне оригинальной белой елки. Ее праздничный образ в уютной домашней футболке получился весьма соблазнительным.

Фото: Критина Агилера (instagram.com/xtina)

Риз Уизерспун показала трогательное семейное фото на фоне наряженой елки и отправила поклонникам теплые пожелания и поздравления.

Фото: Риз Уизерспун с семьей (instagram.com/reesewitherspoon)

Дэвид Бекхэм решил примерить забавные блестящие оленьи рога и сделать праздничный кадр на фоне горящего камина. Он признался, что решил полакомиться в праздник каштанами, приготовленными на открытом огне. Очень оригинально!

Фото: Дэвид Бекхэм (instagram.com/davidbeckham)

Топ-модель Алессандра Амбросио встретила Рождество в кругу семьи. Она позировала вместе с мамой, сестрой Алин и своими детьми, а также показала многочисленных родственников, собравшихся за праздничным столом.

Фото: Алессандра Амбросио с семьей (instagram.com/alessandraambrosio)

Знаменитая "Баффи", актриса Сара Мишел Геллар в канун Рождества встретилась со своей давней подругой Шеннен Доэрти, которой пришлось отчаянно бороться с раком. Звезды выглядели счастливыми и взволнованными.

Фото: Сара Мишел Геллар и Шеннен Доэрти (instagram.com/sarahmgellar)

Николь Кидман предпочла остаться на праздник со своим мужем, музыкантом Китом Урбаном. Их нежное семейное фото растрогало поклонников.

Фото: Никль Кидман и Кит Урбан (www.instagram.com/keithurban)

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко сделала селфи в шапке Санты и с красным мешочком с подарками в руках, пожелав подписчикам хорошего Рождества.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Ранее, знаменитости показали, как готовились к Рождеству. Она похвастались своими новогодними елками и красиво украшенными интерьерами.

Видео: РБК-Украина