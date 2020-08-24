Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица очаровала одновременно нежным и соблазнительным образом

Джамала два месяца назад родила второго сына Селим-Гирая, но темпы творчской жизни сбавлять не стала, да и энергичности звезде не занимать. Она не побоялась полететь с двумя малышами на отдых в Турцию, реализовывает творческие амбиции, готовится к сольному концерту и с удовольствием принимает участие с различных мероприятиях наравне со своими коллегами-музыкантами. Кроме того, Джамала пребывает в отличной форме и ее светские выходы тому яркое подтверждение.

23 августа певица спела на церемонии поднятия самого большого Государственного флага Украины на Певческом поле в Киеве и показала завораживающие фото с вечернего мероприятия.

Так, певица облачилась в белоснежный атласный костюм, состоящий из топа с приспущенными плечами и глубокой линией декольте, а также объемными рукавами-буфами и широких штанов палаццо (одна из любимейших моделей звезды). Завитые в естественные мелкие локоны волосы и легкий макияж сделали образ нежным и естественным.

Джамала восхитила откровенным декольте (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Лук Джамалы оценили ее коллеги Светлана Тарабарова и Надя Дорофеева, а также дизайнер Иван Фролов. Поклонники остались в востроге от роскошного лука звезды.

Шикарная Джамала

Неперевершена Джамала!

Вы великолепны

Дуже вишукана та жіночна сукня. Джамала, материнство пішло вам на користь. Ваші очі стали більш радісними

Красавица!

Вам дуже пасує цей образ

Какая красивая

Похитительница сердец

Дуже гарна

Ангел

Ох, яке декольте!

Скриншот комментариев

Также певица опубликовала фото с коллегами, сделанные во время репетиции концерта ко Дню независимости. Так, она позировала в компании Дзидзьо, Нади Дорофеевой, Русланы, Мишель Андраде и Андрея Данилко. Образ у звезды был как обычно оригинальный – удобная блузка с накладными карманами и контрастной строчкой, завязанная под грудью, черные кюлоты и солнечные очки в оригинальной оправе.

Джамала бэкстейдж с репетиции праздничного концерта ко Дню независимости (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала очаровала нежными кадрами в оригинальном прозрачном тренче.