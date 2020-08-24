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Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Понедельник 24 августа 2020 11:07
Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Певица очаровала одновременно нежным и соблазнительным образом

Джамала два месяца назад родила второго сына Селим-Гирая, но темпы творчской жизни сбавлять не стала, да и энергичности звезде не занимать. Она не побоялась полететь с двумя малышами на отдых в Турцию, реализовывает творческие амбиции, готовится к сольному концерту и с удовольствием принимает участие с различных мероприятиях наравне со своими коллегами-музыкантами. Кроме того, Джамала пребывает в отличной форме и ее светские выходы тому яркое подтверждение.

23 августа певица спела на церемонии поднятия самого большого Государственного флага Украины на Певческом поле в Киеве и показала завораживающие фото с вечернего мероприятия.

Так, певица облачилась в белоснежный атласный костюм, состоящий из топа с приспущенными плечами и глубокой линией декольте, а также объемными рукавами-буфами и широких штанов палаццо (одна из любимейших моделей звезды). Завитые в естественные мелкие локоны волосы и легкий макияж сделали образ нежным и естественным.

Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Джамала восхитила откровенным декольте (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Лук Джамалы оценили ее коллеги Светлана Тарабарова и Надя Дорофеева, а также дизайнер Иван Фролов. Поклонники остались в востроге от роскошного лука звезды.

  • Шикарная Джамала
  • Неперевершена Джамала!
  • Вы великолепны
  • Дуже вишукана та жіночна сукня. Джамала, материнство пішло вам на користь. Ваші очі стали більш радісними
  • Красавица!
  • Вам дуже пасує цей образ
  • Какая красивая
  • Похитительница сердец
  • Дуже гарна
  • Ангел
  • Ох, яке декольте!

Скриншот комментариев

Также певица опубликовала фото с коллегами, сделанные во время репетиции концерта ко Дню независимости. Так, она позировала в компании Дзидзьо, Нади Дорофеевой, Русланы, Мишель Андраде и Андрея Данилко. Образ у звезды был как обычно оригинальный – удобная блузка с накладными карманами и контрастной строчкой, завязанная под грудью, черные кюлоты и солнечные очки в оригинальной оправе.

Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Джамала бэкстейдж с репетиции праздничного концерта ко Дню независимости (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала очаровала нежными кадрами в оригинальном прозрачном тренче.

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