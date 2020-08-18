Лесная фея: Джамала в прозрачном тренче вызвала фурор чарующей нежностью

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица рассказала о подготовке к важному событию

Джамала только два месяца назад стала мамой во второй раз, а уже успела и слетать на отдых в Турцию с двумя малышами и мужем, и подготовиться к своему концерту на открытой площадке в Киеве. Она поражает поклонников энергичностью и энтузиазмом, а многие из них отмечают, что после вторых родов звезда стала еще краше! Словно в подтверждении этих слов, певица опубликовала серию фото в нежном образе с оригинальной деталью гардероба – прозрачным тренчем.

Певица позирует среди зелени и цветов – локацией для импровизированного фотосета стал киевский ботсад. Джамала надела блестящий люрексовый комбинезон, на верх набросила прозрачный тренч молочного оттенка. Макияж – нежный и освежающий, в розовых тонах с шимерными блестящими тенями.

“Натхненна. Ну, що я можу вам сказати? Була я на новому майданчику у ботсаду. Краса! Поки, звичайно, ви не бачите ані світла, ані сцени, але це місце ніби створено для концертів просто неба і щоб співати щось особливе", - написала восхищенная певица, которая готовится к своему концерту и ожидает увидеть улыбки благодарных зрителей и слушателей.

Джамала показала свой нежныый сценический образ для будущего концерта (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Стильная мамочка: Джамала поделилась милыми фото с прогулки с новорожденным сыном

Вам очень идет этот образ!

Ja ну просто красуня

Дуже гарна, наче лісна фея

Така чудова і ніжна

Свежая и красивая, как сама весна

Что за красотка

Це круто

Какая Вы прекрасная, Джа

Джамала спокуслива, сексуальна,неймовірно романтична

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Напомним, что ранее в яркой кожаной юбке и свитере сочного оттенка покорила эффектным образом.