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Лесная фея: Джамала в прозрачном тренче вызвала фурор чарующей нежностью

Вторник 18 августа 2020 11:44
Лесная фея: Джамала в прозрачном тренче вызвала фурор чарующей нежностью
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица рассказала о подготовке к важному событию

Джамала только два месяца назад стала мамой во второй раз, а уже успела и слетать на отдых в Турцию с двумя малышами и мужем, и подготовиться к своему концерту на открытой площадке в Киеве. Она поражает поклонников энергичностью и энтузиазмом, а многие из них отмечают, что после вторых родов звезда стала еще краше! Словно в подтверждении этих слов, певица опубликовала серию фото в нежном образе с оригинальной деталью гардероба – прозрачным тренчем.

Певица позирует среди зелени и цветов – локацией для импровизированного фотосета стал киевский ботсад. Джамала надела блестящий люрексовый комбинезон, на верх набросила прозрачный тренч молочного оттенка. Макияж – нежный и освежающий, в розовых тонах с шимерными блестящими тенями.

“Натхненна. Ну, що я можу вам сказати? Була я на новому майданчику у ботсаду. Краса! Поки, звичайно, ви не бачите ані світла, ані сцени, але це місце ніби створено для концертів просто неба і щоб співати щось особливе", - написала восхищенная певица, которая готовится к своему концерту и ожидает увидеть улыбки благодарных зрителей и слушателей.

Лесная фея: Джамала в прозрачном тренче вызвала фурор чарующей нежностью

Лесная фея: Джамала в прозрачном тренче вызвала фурор чарующей нежностью

Лесная фея: Джамала в прозрачном тренче вызвала фурор чарующей нежностью

Лесная фея: Джамала в прозрачном тренче вызвала фурор чарующей нежностьюЛесная фея: Джамала в прозрачном тренче вызвала фурор чарующей нежностью

Джамала показала свой нежныый сценический образ для будущего концерта (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Стильная мамочка: Джамала поделилась милыми фото с прогулки с новорожденным сыном

  • Вам очень идет этот образ!
  • Ja ну просто красуня
  • Дуже гарна, наче лісна фея
  • Така чудова і ніжна
  • Свежая и красивая, как сама весна
  • Что за красотка
  • Це круто
  • Какая Вы прекрасная, Джа
  • Джамала спокуслива, сексуальна,неймовірно романтична

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее в яркой кожаной юбке и свитере сочного оттенка покорила эффектным образом.

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