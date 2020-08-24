Викрадачка сердець: Джамала в топі з екстримальних декольте захопила розкішним бюстом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зачарувала одночасно ніжним і спокусливим образом

Джамала два місяці тому народила другого сина Селім-Гірая, але темпи творчого життя зменшувати не стала, та й енергійності зірці не займати. Вона не побоялася полетіти з двома малюками на відпочинок у Туреччину, реалізує творчі амбіції, готується до сольного концерту і з задоволенням бере участь з різних заходах нарівні зі своїми колегами-музикантами. Крім того, Джамала перебуває у відмінній формі і її світські виходи тому яскраве підтвердження.

23 серпня співачка заспівала на церемонії підняття найбільшого Державного прапора України на Співочому полі в Києві і показала чудові фото з вечірнього заходу.

Так, співачка вбралася в білосніжний атласний костюм, що складається з топа з приспущеними плечима і глибокою лінією декольте, а також об'ємними рукавами-буфами і широких штанів палаццо (одна з найулюбленіших моделей зірки). Завите у природні дрібні локони волосся і легчкий макіяж зробили образ ніжний і природним.

Джамала захопила відвертим декольте (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Лук Джамали оцінили її колеги Світлана Тарабарова і Надя Дорофєєва, а також дизайнер Іван Фролов. Шанувальники залишились в захваті від від розкішного лука зірки.

Шикарна Джамала

Неперевершена Джамала!

Ви прекрасні

Дуже вішукана та жіночна сукня. Джамала, материнство пішло вам на користь. Ваші очі стали більш радісними

Красуня!

Вам дуже пасує цей образ

Яка гарна

Викрадачка сердець

Дуже гарна

Ангел

Ох, яке декольте!

Скріншот коментарів

Також співачка опублікувала фото з колегами, зроблені під час репетиції концерту до Дня незалежності. Так, вона позувала в компанії Дзідзьо, Наді Дорофєєвої, Руслани, Мішель Андраде та Андрія Данилка. Образ у зірки був як завжди оригінальний – зручна блузка з накладними кишенями і контрастною строчкою, зав'язана під грудьми, чорні кюлоти і сонячні окуляри в оригінальній оправі.

Джамала бекстейдж з репетиції святкового концерту до Дня незалежності (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала зачарувала ніжними кадрами в оригінальному прозорому тренчі.