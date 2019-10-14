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"Погода шепчет": стильная Каменских показала, как радуется бабьему лету

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.10.2019 - 09:52
"Погода шепчет": стильная Каменских показала, как радуется бабьему лету
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица насладилась теплой погодой на прогулке

У Насти Каменских и Потапа очень плотные рабочие графики, однако пара успевает найти время и чтобы побыть вдвоем - к примеру, почти каждое утро они начинают с совместной тренировки, а кроме того стараются выбираться на природу. Так, недавно веселая парочка отправилась в лес на поиски грибов, однако вместо них нашла кое-что другое. Сейчас в Киев пришло настоящее бабье лето и певица тут же отправилась на прогулку, чтобы насладиться теплой погодой.

На своей странице в Instagram Настя поделилась несколькими кадрами, на которых выглядит по-настоящему счастливой. Певица выбрала для променада стильный кэжуал образ - укороченные рваные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку, а также туфли в тон.

"Сегодня был божественный день. погода шепчет", - написала довольная артистка под "солнечным" селфи.

&quot;Погода шепчет&quot;: стильная Каменских показала, как радуется бабьему лету

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Далее последовал снимок на улице в эффектной позе.

"Бабье лето...девичье настроение", - отметила Каменских.

&quot;Погода шепчет&quot;: стильная Каменских показала, как радуется бабьему лету

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики восхищаются красотой и стилем артистки и соглашаются, что погода стоит прекрасная.

  • Солнечный день - солнечная вы
  • Красоточка
  • Стиль супер
  • Какая красотка
  • Любимая красотка ,ты девушка солнце
  • Красоточка
  • А Потап на ухо не шепчит)))
  • Солнышко
  • Красота вызывающая
  • Вы прекрасна
  • Ваааай какая роскошная женщина

&quot;Погода шепчет&quot;: стильная Каменских показала, как радуется бабьему лету

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских восхитила дерзким образом в кожаном костюме с мини.

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