Поехали страдать: Маша Ефросинина раскрыла забавные подробности знакомства с мужем

Маша Ефросинина отвественно подходит к карантинному режиму – она находится дома вместе с семьей и изредка позволяет себе выехать на дачу. Кроме того, у ведущей был прекрасный повод – недавно ее муж Тимур Хромаев отпраздновал юбилей, а романтическое "застолье" пара устроила в лесу с чаем и хлебцами. Теледива решила использовать карантин с пользой и проверить. Насколько они с мужем хорошо знают друг друга, устроив для него и себя настоящий экзамен. Соотвествующее видео появилось на YouTube-канале Маши.

Супруги поговорили о книгах, привычках и предпочтениях друг друга, даже ответили на вопросы из биографии родителей.

Также поклонники звезды узнали много забавных подробностей из жизни ее семьи. Например, сын Маши и Тимура, Александр любит повторять за папой фразу "елки-палки", а ведущая ненавидит одну из рубашек мужа – в полоску.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также Тимур и Маша рассказали историю своего знакомства. Они поделились подробностями судьбоносной встречи.

"8 мая, 2002 года, Ялта. Мы встретились на набережной, куда я приехал с друзьями, чтобы понырять в море. Мы покупали что-то в ларьке – воду или сок", - рассказал историю знакомства с женой Тимур.

"Это были майские праздники, 2 мая. Я шла по набережной с подружкой Верой, с которой мы поехали страдать по поводу собственных разбитых сердец. Меня жестокого обманул мужчина, котрому я доверяла. Страдать в нашем понимании – это было выпивать, гулять, не особо за собой следить, много есть и обсуждать мужчин. Я была в своем пиковом весе, 23 года мне было. И мы пошли за сигаретами", – рассказала ведущая.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Затем Маша с подругой завела разговор об идеальных мужчинах, а точнее девушки начали сетовать, что их сложно встретить. "Вера меняется в лице, останавливается и говорит: "Так вот же он, идет на встречу!" Вижу - викинг двухметровый, широк в плечах и идет уверенной походкой. И впервые смотрит на меня не как на знаменитую девочку из "Подъема", а с большим интересом и любопытством", - вспоминает Маша.

Оказалось, Тимур не узнал ее, так как совершенно не следил за шоу-бизнесом в Украине, ведь только что вернулся из США. Затем новый знакомый пригласил девушек в клуб. Маша танцевала с Тимуром до утра. Он провел ее до гостинницы и попросил номер, но потерял телефон - через подругу нашел Машу и предложил ей пойти на свидание.

Видео: YouTube/Маша Ефросинина

Ранее Маша Ефросинина честно рассказала о кризисном периоде в браке.