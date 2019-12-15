"Подвижная и гибкая" Эшли Грэм призналась, сколько набрала во время беременности

Эшли Грэм (Фото: instagram.com/ashleygraham)

Беременная plus-size модель призналась, что смогла принять изменения в своем теле

Знаменитая американская plus-size модель Эшли Грэм, которая в январе подарит сына своему супругу Джастину Эрвину, призналась, сколько уже килограммов набрала во время беременности.

На своей страничке в Instagram она сообщила, что к ее весу прибавилось 22 килограмма. Однако сама 32-летняя звезда не отчаивается и призналась, что научилась принимать свое тело таким, какое оно есть.

"За всю беременность я набрала 5 фунтов (более 22 килограммов, - прим. ред.). И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же подвижной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я, наконец, приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя лучше", - призналась знаменитость.

Также свой пост Эшли сопроводила фото, на котором она тренируется в йога-зале. На снимке Грэм можно увидеть стоящей в черном спортивной костюме в выгнутой позе на коврике.

Эшли Грэм (Фото: instagram.com/ashleygraham)

Отметим, что лишний вес звезды и правда кажется незаметным. В откровенном интервью она рассказала о материнстве, работе во время беременности и лайфхаках, помогающих ей держаться в тонусе, а также о эмоциональных срывах и безграничной любви к мужу, Джастину Эрвину. Он, кстати, также принял участие в фотосесии. На одном фото они позировали на фоне моря. Эшли біла одета только в белую рубашку, а ее мужчина – в черные брюки.