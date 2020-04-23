Подушка или одеяло? Екатерина Кухар восхитила точеной фигурой в карантинных луках

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина поразила поклонников пикантными образами

Карантинный флешмоб Pillow challenge не сбавляет популярности в сети - в его рамках нужно соорудить себе наряд из подушки или же других постельных принадлежностей. В нем уже приняли участие многие украинские знаменитости - к примеру, Лилия Ребрик очаровала ярким луком вместе со старшей дочкой. Решила поучаствовать и прима-балерина и судья Танцев со звездами Екатерина Кухар.

При этом она не смогла определиться, какой из карантинных луков лучше - из подушки или одеяла, и попросила совета у поклонников. На первом фото танцовщица позирует на верху лестницы в пикантном наряде из белой подушки и босоножках на шпильке, игриво подняв ножку и держа в руке бокал.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На втором кадре Екатерина в "платье" из одеяла запечатлена все с тем же бокалом на балконе, восхищая точеной фигурой.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Любые отношения между людьми — это труд! Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость! Pillow or blanket?!" - прокомментировала фривольные снимки Кухар.

В ответ пользователи сети засыпали балерину восхищенными комментариями, отмечая, что выбрать сложно, ведь ей все к лицу.

Как всьєгда красотка

Останній писк карантинної моди?

Красоту ничем не испортить. Вы шикарна всегда !

Вы очень красивая!

Вам очень идет новый цвет волос

Вау вау вау! Красуня!

Шикарно, оба образа

Вы как всегда прелестны

Вы просто красотка

"Во всех ты, душенька, нарядах хороша!" :)

Этот цвет волос вам очень к лицу

Супер бомбезно, одіялко і подушка вам дуже личать!!!

Ого! Очень интересные идеи: с одной стороны так по-домашнему, уютненько, а с другой - очень сексуально и соблазнительно

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар очаровала праздничными фото с мужем и детьми на Пасху.