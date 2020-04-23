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Подушка или одеяло? Екатерина Кухар восхитила точеной фигурой в карантинных луках

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2020 - 09:56
Подушка или одеяло? Екатерина Кухар восхитила точеной фигурой в карантинных луках
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина поразила поклонников пикантными образами

Карантинный флешмоб Pillow challenge не сбавляет популярности в сети - в его рамках нужно соорудить себе наряд из подушки или же других постельных принадлежностей. В нем уже приняли участие многие украинские знаменитости - к примеру, Лилия Ребрик очаровала ярким луком вместе со старшей дочкой. Решила поучаствовать и прима-балерина и судья Танцев со звездами Екатерина Кухар.

При этом она не смогла определиться, какой из карантинных луков лучше - из подушки или одеяла, и попросила совета у поклонников. На первом фото танцовщица позирует на верху лестницы в пикантном наряде из белой подушки и босоножках на шпильке, игриво подняв ножку и держа в руке бокал.

Подушка или одеяло? Екатерина Кухар восхитила точеной фигурой в карантинных луках

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На втором кадре Екатерина в "платье" из одеяла запечатлена все с тем же бокалом на балконе, восхищая точеной фигурой.

Подушка или одеяло? Екатерина Кухар восхитила точеной фигурой в карантинных луках

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Любые отношения между людьми — это труд! Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость! Pillow or blanket?!" - прокомментировала фривольные снимки Кухар.

В ответ пользователи сети засыпали балерину восхищенными комментариями, отмечая, что выбрать сложно, ведь ей все к лицу.

  • Как всьєгда красотка
  • Останній писк карантинної моди?
  • Красоту ничем не испортить. Вы шикарна всегда !
  • Вы очень красивая!
  • Вам очень идет новый цвет волос
  • Вау вау вау! Красуня!
  • Шикарно, оба образа
  • Вы как всегда прелестны
  • Вы просто красотка
  • "Во всех ты, душенька, нарядах хороша!" :)
  • Этот цвет волос вам очень к лицу
  • Супер бомбезно, одіялко і подушка вам дуже личать!!!
  • Ого! Очень интересные идеи: с одной стороны так по-домашнему, уютненько, а с другой - очень сексуально и соблазнительно

Подушка или одеяло? Екатерина Кухар восхитила точеной фигурой в карантинных луках

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар очаровала праздничными фото с мужем и детьми на Пасху.

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