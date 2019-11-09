Девочки такие девочки: Лилия Ребрик умилила домашним фото с дочкой

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка устроила пижамный день со своими дочурками

Лилия Ребрик успевает все - вести утреннее шоу, играть в театре и ездить на гастроли и при всем этом всегда потрясающе выглядеть и регулярно восхищать стильными образами. Ведущая уже начала сниматься в новогодних шоу и недавно покорила поклонников роскошным аутфитом в красном платье для одного из них. Мама двоих дочерей также всегда находит время, чтобы побыть с семьей. На своей странице в Instagram артистка показала милое и забавное домашнее фото со старшей дочкой Дианой.

Лилия рассказала, что иногда они с малышками устраивают такой себе пижамный расслабленный день. На снимке она запечатлена с тканевой маской на лице и полотенце на голове в обнимку с дочерью. Мама с дочкой дурачатся и позируют на камеру с "утиными губами".

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дівчата- такі дівчата. Незалежно від віку. Ви влаштовуєте зі своїми донечками (в кого є) "піжамний день"? У дівчат мають бути свої секретики, свої традиції, свої фішечки та як модно зараз говорити "лайфхаки". Коли мама в масці - це особлива радість для моїх дітей. Ким я тільки не буваю. Діана любить ще й розмальовувати мене. І це дуже веселить моїх гаврюш, навіть молодшеньку. Я заради цих емоцій ладна на все. Моє життя- суцільна зайнятість 24/7 (ви самі все бачите). При цьому завжди треба мати вигляд на "відмінно", щоб ніхто не вирахував скільки я встигла поспати (або взагалі не поспати). Обожнюю тканинні маски з різними ефектами (зволоження, живлення, очищення). Вони мене часто рятують", - поделилась секретом сияющего внешнего вида Ребрик.

Фолловеры ведущей оставили много растроганных отзывов о таком чудесном фото.

Дівчата, Ви чудові

КРАСОТКИ!!!

Такі красуньки

Лілія ви як завжди чарівна,навіть з маскою, а донечка теж красуня

Красуні

Бережіть себе...бо ніхто не замінить вас для ваших дівчаток

Мамины глазки

Очень красивые! Лиля,Вы вдохновляете! За Вами приятно наблюдать и брать пример!

Какие вы красивые

Даже гарнi

Лілія, ваш оптимізм і позитив надихають. Дякую за поради

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик показала "дико красивую" старшую дочь в образе для Хеллоуина и с макияжем на лице.

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в вечернем платье по фигуре.