Подкрадывается ностальгия: Осадчая покорила изысканным осенним образом накануне важной даты

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая очаровала солнечными фото в женственном образе

Катя Осадчая умеет быть разной – уверенной и экстравагантной в кадре, задавая звездам неудобные и провокационные вопросы, домашней и уютной в кругу семьи, расслабленной и вдохновленной во время путешествий, но всегда неизменно остается стильной. Осень и свое 37-летие (ведущая 12 сентября празднует день рождения) теледива решила встретить в женственной солнечном образе и порассуждала о смене времени года и ностальгии из-за перемен.

Ведущая опубликовала в Instagram осенние кадры в летящем шифоном платье-миди апельсинового приглушенного оттенка с бантом на шее. Она собрала сзади волосы, выпустив пару завитых локонов на лицо. Ведущая держит в руках букет из пожелтевших листьев.

"Осінь - моя пора. І хоча до золотої осені ще є час, вже підкрадається ностальгія по літу. І ще сьогодні останній день моїх 36", - написал Катя, которая завтра, в субботу отпразднует 37-летие.

Катя Осадчая в женственном ярком платье встречает осень (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили женственный и воздушный образ Кати и не оставили ее без комплиментов. К слову, в "сторис" она показала первые подарки.

Сукня неймовірна!

Неймовірно гарна

Супер, красива. Ваш колір

Вы очень красивая женщина

Дуже гарні фото

Красуня.Тендітна та ніжна

Гарна

Прекрасна

Неймовірна

Как же красиво! Словами не передать

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Тина Кароль рассекретила детали начала романа Кати Осадчей и Юрия Горбунова.